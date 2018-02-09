22 بهمن صفعة في وجه امريكا

وفي كلمة له في مراسم إحياء الذكري التاسعة والثلاثين لإنتصار الثورة الإسلامية في إيران وعشرة الفجر المباركة في مدينة قم (جنوب طهران) قال اللواء موسوي إن علي الأعداء أن يدركوا أن الشعب الإيراني سوف يهزم الولايات المتحدة وسيحتفل بهذا الإنتصار.

وأشار إلي دور أعداء الثورة الإسلامية في إثارة الفتن المختلفة وقال: إن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وآل سعود يمثلون الجهات الأساسية الثلاث التي عقدت إجتماعاً قرب الحدود الإيرانية ونفذت الإضطرابات الأخيرة في إيران لافتاً إلي أنه في النهاية انتصر الحق علي الباطل وتم وعد الله الذي لا يخلف وعده.

واعتبر اللواء موسوي إن الشعب الإيراني العظيم هزم كارتر وريغان وكلينتون وبوش واوباما وسوف يهزم السفيه 'ترامب' بتوفيق الله تعالي.

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