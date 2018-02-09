مسؤول: الشركات الاجنبیة اعلنت استعدادها للاستفادة من سكك حدید آستارا

وفی تصریح ادلي به عصر امس الخمیس علي هامش وصول اول قطار شحن من روسیا الي ایران، فی رصیف سكك الحدید فی آستارا (شمال غرب ایران)، قال خدائی، ان رصیف سكك الحدید 'آستارا - آستارا' له امكانیة تفریغ شحنة قطارین اسبوعیا وبعد اكمال المشروع سیزداد عدد القطارات الواصلة.

واضاف، انه بناء علي الاتفاق بین ایران وجمهوریة اذربیجان سیتم تفریغ الحبوب والمواد النفطیة والمنجمیة فی رصیف آستارا.

وتابع خدائی، ان خطط سكك الحدید 'آستارا – آستارا' یعتبر جسرا تجاریا لایران مع اوروبا والدول ذات المصالح المشتركة (المستقلة عن الاتحاد السوفینی السابق) ومن شانه ان یحدث تحولا كبیرا فی اقتصاد المنطقة.

واوضح بان خط سكك الحدید 'آستارا –رشت' سیتم البدء به فی المستقبل برسامیل من جمهوریة اذربیجان واشراف من قبل الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة لنقل الركاب والسلع.

یذكر ان اول قطار شحن روسی وصل یوم امس الي آستارا الایرانیة عبر جمهوریة اذربیجان بعد استكمال خط سكك الحدید 'آستارا –آستارا'.

انتهي ** 2342

