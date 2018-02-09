قائد عسكری ایرانی: الاعداء یخشون التلاحم بین الشعب والمسؤولین

وفی كلمة له امس الخمیس فی حشد من اسر الشهداء والمسؤولین فی محافظة یزد وسط ایران قال العمید هاشمی، ان الاعداء یخشون بشدة تلاحم الشعب والمسؤولین وسیر الجمیع علي نهج الولایة، وینبغی علینا العمل فی ظل التعاون والتعاضد علي احباط مخططات الكفر العالمی.

واضاف، ان وحدة الشعب وتمسكه بالولایة علي مدي الاعوام الاربعین الماضیة ادي الي احباط مؤامرات الاستكبار العالمی وحماته الاقلیمیین.

وتابع قائلا، ان اعداء الاسلام مستاؤون من وحدة وتعاضد الشعب الایرانی المسلم وطاعته لولایة الفقیه لانهم یدركون بان جمیع المخططات والمؤامرات ستفشل امام ارادة هذا الشعب الذی یعد الاستشهاد له سعادة كبري.

واشار العمید هاشمی الي اهمیة احیاء عشرة الفجر ذكري انتصار الثورة الاسلامیة فی ایران، مؤكدا علي المشاركة الجماهیریة الواسعة فی مسیرات ذكري الانتصار یوم 11 شباط الاحد القادم.

انتهي ** 2342

