اعتماد 6 مليارات يورو لتطوير الصناعات البتروكيمياوية في ايران

وقال نجاد سليم في تصريح ادلي به لوكالة 'ارنا' الخميس، انه تم توفير ملياري يورو من تسهيلات صندوق التنمية الوطنية من اجمالي هذا الحجم من الاعتمادات.

وذكر ان معدل التقدم المادي في تنفيذ هذه المشاريع بلغ 80 بالمائة واضاف، ان هذه المشاريع يجري تنفيذها في مدن كهكيلوية وكجساران وعسلوية وايلام.

واوضح بان هذا العدد من المشاريع البتروكيمياوية سيتم تدشينها خلال العام الايراني القادم (يبدا في 21 اذار/مارس) مما يلعب دورا مهما في توفير فرص العمل ودفع عجلة اقتصاد البلاد الي الامام.

وصرح بان اكثر من 75 بالمائة من المعدات المتعلقة بصناعة البتروكيمياويات يتم تصنيعها داخل البلاد ونوه الي ان المنتوجات البتروكيماوية الايرانية تصدر الي نحو 40 دولة في العالم واضاف، ان حجم المنتوجات البتروكيمياوية في البلاد ارتفع من 17 مليونا و 200 الف طن في العام 2013 الي 21 مليونا في العام الماضي.

يذكر ان شركة 'الخليج الفارسي' القابضة التي تضم 15 شركة انتاجية وخدمية تعد اكبر شركة بتروكيمياويات قابضة في الشرق الاوسط وكانت قد بدات نشاطها في العام 2010 .

انتهي ** 2342

