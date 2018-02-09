رئيس البرلمان التشيكي: علي جميع الاطراف العمل بتعهداتهم تجاه الاتفاق النووي

طهران / 9 شباط / فبراير /ارنا-
اعتبر الرئيس الجديد للبرلمان التشيكي رادك وندراجك الاتفاق النووي اتفاقا دوليا مهما، مؤكدا ضرورة التزام جميع الاطراف بتعهداتهم تجاهه.

وخلال استقباله السفير الايراني في براغ علي اكبر جوكار يوم امس الخميس، رحب وندراجك بتطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات ومنها البرلمانية.
واعتبر الرئيس الجديد للبرلمان التشيكي الاتفاق النووي اتفاقا دوليا مهما، مؤكدا ضرورة التزام جميع الاطراف بتعهداتهم تجاهه.
من جانبه اشار السفير الايراني خلال اللقاء الي العلاقات البرلمانية الجيدة بين البلدين وتاثير ذلك في الرقي بمستوي العلاقات الدبلوماسية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، داعيا الي استمرار التعاون البرلماني بين الجانبين.
واشار جوكار الي الاتفاق النووي، واصفا نهج الادارة الاميركية في هذا المجال بانه هدام.
واشاد السفير الايراني بصمود اوروبا امام السياسات السلبية الاميركية تجاه الاتفاق النووي، مؤكدا ضرورة التزام الطرف الاخر بجميع تعهداته في هذا المجال.
وتبادل الجانبان خلال اللقاء وجهات النظر حول زيادة التعاون الثنائي خاصة البرلماني والاقتصادي.
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رئيس البرلمان التشيكي: علي جميع الاطراف العمل بتعهداتهم تجاه الاتفاق النووي

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