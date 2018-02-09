انعقاد الاجتماع البحري الثاني بين ايران وبلغاريا

طهران / 9 شباط / فبراير /ارنا-
عقد في العاصمة البلغارية صوفيا الاجتماع الاختصاصي البحري الثاني بين مسؤولي منظمة الموانئ الايرانية والبلغارية، حيث جري البحث والتفاهم حول عدة قضايا منها عقد التوامة بين مينائين في البلدين.

وتراس الوفد الايراني في الاجتماع مدير عام الاتفاقيات وشؤون التسويق في منظمة الموانئ والملاحة البحرية في الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد علي اصل سعيدي بور.
وتم البحث خلال الاجتماع حول قضايا مثل ابرام اتفاقية الشحن والنقل البحري بين البلدين، البحث حول ابرام وثيقة شهادات الجدارة للملاحة البحرية علي اساس معاهدة 'اس تي سي دبليو' والبحث حول انعقاد بوتوكول تنمية التعاون بين موانئ البلدين وابرام مذكرة تفاهم لعقد التوامة بين مينائين في البلدين باقتراح من كل منهما.
وتحظي المحادثات مع مسؤولي الموانئ في بلغاريا باهمية بالغة في ضوء المزيد من التفعيل والاستفادة من المزايا الاقتصادية لممر الترانزيت بين الخليج الفارسي والبحر الاسود.
انتهي ** 2342



برچسب ها

اقتصاد

ايران

بلغاريا

الاجتماع البحري الثاني

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

انعقاد الاجتماع البحري الثاني بين ايران وبلغاريا

معظم المشاهدات

ظريف يهدد سامسونغ بالاستغناء عن جهازه الموبايل في حال لم تُقدّم الاخيرة اعتذارا رسميا وتتراجع عن قرارها

ظريف يهدد سامسونغ بالاستغناء عن جهازه الموبايل في حال لم تُقدّم الاخيرة اعتذارا رسميا وتتراجع عن قرارها

قائد الثورة الاسلامية يستقبل قادة وكوادر القوة الجوية للجيش

قائد الثورة الاسلامية يستقبل قادة وكوادر القوة الجوية للجيش

قائد الثورة الاسلامیة:أمریكا أرادت ولم تستطع وأردنا وتمكنا واستطعنا

قائد الثورة الاسلامیة:أمریكا أرادت ولم تستطع وأردنا وتمكنا واستطعنا

معصوم والعبادي يشددان علي اهمية تعزيز التعاون الامني مع سوريا

معصوم والعبادي يشددان علي اهمية تعزيز التعاون الامني مع سوريا

ايران تستدعي سفير كوريا الجنوبية علي خلفية الاجراء غير الأخلاقي وغير الرياضي لسامسونغ

ايران تستدعي سفير كوريا الجنوبية علي خلفية الاجراء غير الأخلاقي وغير الرياضي لسامسونغ

أحدث الأخبار

لاريجاني: الاعداء يسعون لحرماننا من الصواريخ لاستهداف امننا ومهاجمتنا

لاريجاني: الاعداء يسعون لحرماننا من الصواريخ لاستهداف امننا ومهاجمتنا

اعتماد 6 مليارات يورو لتطوير الصناعات البتروكيمياوية في ايران

مدير شركة 'الخليج الفارسي' القابضة:

اعتماد 6 مليارات يورو لتطوير الصناعات البتروكيمياوية في ايران

عراقجي للغرب: اعملوا علي نجاح الاتفاق النووي ثم تحدثوا في قضايا أخري

في تصريح لـ 'رويترز'

عراقجي للغرب: اعملوا علي نجاح الاتفاق النووي ثم تحدثوا في قضايا أخري

رئيس البرلمان التشيكي: علي جميع الاطراف العمل بتعهداتهم تجاه الاتفاق النووي

رئيس البرلمان التشيكي: علي جميع الاطراف العمل بتعهداتهم تجاه الاتفاق النووي

الثورة الاسلامية في ايران..39 عاما من التحديات والمنجزات

الثورة الاسلامية في ايران..39 عاما من التحديات والمنجزات

موضوعات مرتبط