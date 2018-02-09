انعقاد الاجتماع البحري الثاني بين ايران وبلغاريا

وتراس الوفد الايراني في الاجتماع مدير عام الاتفاقيات وشؤون التسويق في منظمة الموانئ والملاحة البحرية في الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد علي اصل سعيدي بور.

وتم البحث خلال الاجتماع حول قضايا مثل ابرام اتفاقية الشحن والنقل البحري بين البلدين، البحث حول ابرام وثيقة شهادات الجدارة للملاحة البحرية علي اساس معاهدة 'اس تي سي دبليو' والبحث حول انعقاد بوتوكول تنمية التعاون بين موانئ البلدين وابرام مذكرة تفاهم لعقد التوامة بين مينائين في البلدين باقتراح من كل منهما.

وتحظي المحادثات مع مسؤولي الموانئ في بلغاريا باهمية بالغة في ضوء المزيد من التفعيل والاستفادة من المزايا الاقتصادية لممر الترانزيت بين الخليج الفارسي والبحر الاسود.

انتهي ** 2342

