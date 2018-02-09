سكك حديد 'آستارا- آستارا' نقطة ارتكاز للعلاقات التجارية الايرانية الاذربيجانية

وفي تصريحه الذي ادلي به للصحفيين اليوم الخميس في رصيف سكك حديد آستارا الايراني علي هامش وصول اول قطار شحن روسي الي ايران، قال عباس اوف، ان سكك الحديد 'آستارا –آستارا' وفي ضوء مكانته الممتازة في المنطقة، يساعد في نمو التعاون الاقتصادي بين ايران وجمهورية اذربيجان.

واضاف، انه وبعد الافتتاح الرسمي لهذا الخط السككي في العام القادم سنشهد نقل اكثر من مليون طن من سلع الصادرات والواردات.

وقال هذا المسؤول في سكك الحديد بجمهورية اذربيجان، سيصل قريبا قطاران بـ 45 و 127 عربة شحن من محطة سكك حديد آستارا بجمهورية اذربيجان الي رصيف آستارا في ايران.

وقال عباس اوف، ان خطط سكك الحديد 'آستارا-آستارا' سيربط الخليج الفارسي بالبحر الاسود ولقد ازداد اخيرا نقل السلع من روسيا الي ايران بحرا وسيوفر اكمال هذا الخط السككي فرصة مثالية لتجار دول المنطقة.

انتهي ** 2342

