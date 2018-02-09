وزير الصناعة الايراني: القطاع الصناعي حقق نموا بنسبة 5.6 بالمائة

وخلال لقائه ممثل الولي الفقيه في المحافظة المركزية (وسط) قال شريعتمداري، رغم المشاكل الكثيرة القائمة في هذا القطاع الا ان الطلبات لتاسيس وحدات صناعية في العام الجاري (العام الايراني بدا في 21 اذار/مارس 2017) سجل نموا غير مسبوق.

واضاف، انه تم تحديد 6 آلاف وحدة صناعية غير مكتملة في البلاد بنسبة انجاز فوق 60 بالمائة حيث تم لغاية الان تدشين 4 آلاف و 616 وحدة منها بمشاركة الرساميل الاجنبية وتقديم التسهيلات اللازمة، وسيتم تدشين بقية الوحدت حتي نهاية العام (20 اذار 2018).

واوضح انه وبسبب وجود بعض التحديات تعمل 50 بالمائة من الوحدات الصناعية في البلاد بنحو 50 بالمائة من طاقتها الاسمية.

وصرح بان قطاع الصناعة في البلاد اجتذب 7 مليارات و 200 مليون دولار خلال فترة الحكومة الحادية عشرة (السابقة) فيما تم منذ بدء فترة الحكومة الثانية عشرة (الحالية) اجتذاب مليار و 200 مليون دولار خلال الاشهر الستة الاولي من العام الايراني الجاري.

انتهي ** 2342

