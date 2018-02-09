ظریف یبدی اعجابه بفیلم 'بتوقیت الشام' ویصفه بانه منقطع النظیر

وفی تغریدة له علي موقع التواصل الاجتماعی 'اینستغرام' كتب ظریف: لقد حللنا عصر الیوم الخمیس انا بمعیة زوجتی وعدد من مساعدی وزارة الخارجیة ضیوفا علي السید ابراهیم حاتمی كیا والاصدقاء فی مؤسسة 'اوج' الفنیة وشاهدنا معا فیلم 'بتوقیت الشام' الرائعة الجدیدة لهذا الفنان البارز فی بلادنا. انه (فیلم) منقطع النظیر حقا.

وفیلم 'بتوقیت الشام' یتناول موضوع الارهاب والجماعات التكفیریة المتمثلة بداعش من خلال تسلیط الضوء علي مهمة طائرة ایرانیة تحمل مساعدات انسانیة تحاول الهبوط فی مطار دمشق لكنها تتعرض الي موقف خطیر.

انتهي ** 2342

