ظریف یبدی اعجابه بفیلم 'بتوقیت الشام' ویصفه بانه منقطع النظیر

طهران / 8 شباط / فبرایر /ارنا-
ابدي وزیر الخارجیة الایرانی محمد جواد ظریف اعجابه بفیلم 'بتوقیت الشام' للمخرج الایرانی القدیر ابراهیم حاتمی كیا، ووصفه بانه منقطع النظیر.

وفی تغریدة له علي موقع التواصل الاجتماعی 'اینستغرام' كتب ظریف: لقد حللنا عصر الیوم الخمیس انا بمعیة زوجتی وعدد من مساعدی وزارة الخارجیة ضیوفا علي السید ابراهیم حاتمی كیا والاصدقاء فی مؤسسة 'اوج' الفنیة وشاهدنا معا فیلم 'بتوقیت الشام' الرائعة الجدیدة لهذا الفنان البارز فی بلادنا. انه (فیلم) منقطع النظیر حقا.
وفیلم 'بتوقیت الشام' یتناول موضوع الارهاب والجماعات التكفیریة المتمثلة بداعش من خلال تسلیط الضوء علي مهمة طائرة ایرانیة تحمل مساعدات انسانیة تحاول الهبوط فی مطار دمشق لكنها تتعرض الي موقف خطیر.
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ظریف یبدی اعجابه بفیلم

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