موجة ثلوج تجتاح الجزائر وتصل حتي الصحراء

وغطت الثلوج المناطق الشمالية في المرتفعات التي تصل إلي 900 متر فوق سطح البحر، فاجتاحت المناطق الغربية من البلاد، في محافظات 'تلمسان' (500 كيلومتر أقصي غرب العاصمة) و'سيدي بلعباس' (450 كيلومترا غرب العاصمة الجزائرية).

كما طالت المناطق الوسطي مثل 'البليدة' (50 كيلومتر غرب العاصمة الجزائرية) و'المدية' (70 كيلومترا غرب العاصمة)، وكذلك محافظات 'تيزي وزو' (100 كيلومتر شرق العاصمة) و'البويرة' (70 كيلومترا شرق العاصمة).

ووصلت موجة الثلوج كالعادة إلي مناطق شرق البلاد مثل 'سطيف' و'قسنطينة' و'باتنة' و'تبسة'.

وفي مشهد لم يشهده سكان الجنوب، منذ 2012، غطت الثلوج كثبان الرمال في صحراء الجنوب الغربي من البلاد، أو ما يعرف بـ 'العرق الغربي' الذي يمتد إلي غاية المغرب.

واستيقظ سكان واحة 'تاغيث' وواحة 'بني عباس' بمحافظة 'بشار' (1200 كلم جنوب غرب العاصمة) علي طبقة بيضاء غطت الكثبان الرملية، إلا أنها كانت طبقة خفيفة لم تصمد كثيرا.

وتسبب الثلوج في قطع عدة طرق عبر البلاد، ودفعت الجيش إلي التدخل وفك العزلة علي عدة مناطق، خاصة المناطق الجبلية بشمال البلاد.

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