ايران والعراق يبحثان التعاون المصرفي

بغداد / 8 شباط / فبراير- إرنا – بحث ايرج مسجدي سفير ايران لدي بغداد وعلي العلاق رئيس البنك المركزي العراقي آخر مستجدات التعاون المصرفي بين البلدين.

وأكد السفير الايراني خلال هذا اللقاء علي إستعداد الشركات الايرانية والقطاع الخاص الايراني للمشاركة في إعادة إعمار العراق بعد إنتصاره علي جماعة داعش ونجاحه في حماية سيادته الوطنية.
كما وصف ايرج مسجدي مشاركة وزير الخارجية الايراني برفقة وفد اقتصادي في مؤتمر الكويت الخاص بإعادة إعمار العراق دليلاً علي عزم الجمهورية الاسلامية للمشاركة في هذه العملية الإعمارية.
وفي المقابل قدم رئيس البنك المركزي العراقي التهاني بمناسبة ذكري انتصار الثورة الاسلامية في ايران مشيداً بمشاركة ودعم ايران للعراق في شتي المجالات ومعلناً عن استعداد بلده للاستفادة من التجارب القيمة الايرانية في إعادة الإعمار مرحباً بحضور الشركات الايرانية علي الاراضي العراقية.
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سياسي

سفير ايران لدي بغداد

رئيس البنك المركزي العراقي

الشأن المصرفي بين البلدين

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ايران والعراق يبحثان التعاون المصرفي

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