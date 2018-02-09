الأمين العام لجماعة باكستان الإسلامية: الثورة الاسلامية قدوة لجميع المسلمين

و وصف لياقت بلوش ما حصدته الجمهورية الاسلامية من نجاحات ونتاجات رغم فرض الأعداء عقوبات مختلفة ضدها قضية تستحق العناية والإشادة.

و وصف هذا المحلل السياسي الثورة الاسلامية الايرانية إفرازاً لكفاح الإمام الخميني الراحل ضد القوي الغربية والإستكبارية وأضاف: إنّ الشعب الايراني رغم جميع هذه المشاكل والعقبات والعراقيل مازال يحتفل بالذكري ال39 لانتصار ثورته.

وإعتبر بلوش الطابع الاسلامي للثورة الشعبية الايرانية مؤشراً حصرياً لها مشيداً بالحضور القوي لايران علي الساحة الدولية رغم جميع المؤامرات التي تحاك ضدها والمشاكل التي تواجهها.

وقال الأمين العام لجماعة باكستان الإسلامية: إنّ وحدة الشعب الايراني هو العنصر الأبرز في التطور الايراني وانسجام شعبه و صموده أمام المتغطرسين في العالم مؤكداً علي الصداقة القديمة التي تسود العلاقات الايرانية الباكستانية وشعبيهما وعلي ضرورة توسيع نطاق هذا التعاون خاصة في المجال الاقتصادي.

كما حذر لياقت بلوج من الدور السلبي للولايات المتحدة في المنطقة مطالباً الجميع بمراقبة خطط هذا البلد وتبديد مؤامراته فلا هدف من وراء النشاط الأمريكي في المنطقة سوي خرق مسار السلام والاستقرار الذي تسعي اليه دول المنطقة.

إنتهي** ع ج**2344

