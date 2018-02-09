مستشار رئيس الجمهورية يوضح افاق الاقتصاد الايراني في 'يوروموني ايران' في باريس

وفي الجلسة الأفتتاحية لمؤتمر'يوروموني ايران 2018' اليوم الخميس في باريس اضاف نيلي في كلمة القاها بالمؤتمر، ان ايران أجرت اصلاحات عديدة لايفاء دور فاعل في الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة.

واشار الي المراحل المختلفة لنمو الاقتصاد الايراني في السنوات الاخيرة، وقال ان قطاع النفط الايراني اختبر تحسنا ملحوظا في 2016 وبعد تنفيذ الاتفاق النووي، وهذا التحسن سري علي باقي القطاعات في 2017.

وأعتبر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، جني الارباح والدعم الملحوظ في الاستثمار من الستراتيجيات المهمة لمستقبل الاقتصاد الايراني وقال ان السوق الايرانية الداخلية والموقع الجيوستراتيجي المهم والأمن والاستقرار والبني التحتية والأيدي العاملة الماهرة والطاقات الاستثمارية لتحسين استهلاك الطاقة من مزايا ايران لجذب الاستثمارات.

مؤتمر 'يوروموني ايران 2018' بدأ أعماله اليوم بحضور المسؤولين في الشؤون المالية والمصرفية والاقتصادية الايرانية في باريس.

هذا المؤتمر الذي يعقد ليوم واحد يوفر فرصة للتعاون المشترك بين البنك المركزي الايراني ومؤسسة يوروموني التي تعتبر من المؤسسات العالمية المعنية في مجال المصارف وسوق المال والاستثمار.

انتهي** 2344

