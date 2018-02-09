مديرعام دائرة الشؤون الدولية بوزارة الطرق يلتقي مساعد وزيرالنقل البلغاري

صوفيا / 8شباط / فبراير- تبادل «تيمور بشير كنبدي» المديرالعام للدائرة الدولية التابعة لوزارة الطرق وبناء المدن مع «وليك زانجف» مساعد وزير النقل والمواصلات وتقنية المعلومات البلغاري، الحوار حول تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي وقضايا اُخري ذات الاهتمام المشترك.

و نقلاً عن سفارة الجمهورية الاسلامية في بلغاريا، ان هذا اللقاء عقد علي هامش إجتماع للجنة المشتركة التنسيقية لمتابعة مذكرات التفاهم الموقعة خلال الإجتماع الثامن عشر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي الايراني البلغاري، والذي عقد أمس واليوم في مدينة صوفيا .
وسلّط خبراء البلدين خلال هذا الإجتماع الضوء علي قضايا التعاون الاقتصادي والصناعي والسياحي وعبور السلع وكذلك ما يخص الطاقة والنقل البحري المتعدد الجوانب بداية من الخليج الفارسي وإنتهاءً إلي البحر الأسود.
كما تم إدراج خطة رفع نسبة التبادل التجاري بين البلدين إلي مليار دولار خلال 5 سنوات علي لائحة أولويات الإجتماع التاسع عشر القادم الذي سيقام في النصف الثاني من عام 2018 في العاصمة صوفيا.
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برچسب ها

اقتصاد

تعاون ايراني بلغاري

إجتماع وزيزي التقل

خطة تجارية مستقبلية

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مديرعام دائرة الشؤون الدولية بوزارة الطرق يلتقي مساعد وزيرالنقل البلغاري

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