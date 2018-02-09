في حوار خاص مع (ارنا)

العلاقات النيابية العراقية: تعاون اقليمي ودولي لتسليم المطلوبين الي بغداد

بغداد / 8 شباط / فبراير / ارنا - كشف عضو لجنه العلاقات النيابية العراقية عباس البياتي عن وجود تعاون اقليمي ودولي لتسليم المطلوبين الي بغداد لغرض محاكمتهم.

وقال البياتي في تصريح خاص لوكالة (ارنا)، ان'هناك توجه عربي واقليمي للتعاون مع العراق بخصوص صدور القائمة الاخيرة التي تضم مطلوبين بقضايا الارهاب والاخلال بالامن العام والفساد بينهم ابنة المقبور صدام حسين' .
واضاف 'بالتالي لابد ان نحرك هذه القائمة من خلال الانتربول او اتفاقيات ثنائية عبر دول الجوار مع دول اخري اوروبية حيث لمسنا تعاوناً دولياً بهذا الخصوص' .
ونشرت السلطات العراقية للمرة الأولي أسماء 60 شخصا قالت إنهم من أهم المطلوبين لديها، لانتمائهم إلي تنظيمي داعش والقاعدة وحزب البعث المحظور .
ومن بين الأسماء 28 شخصا من قيادات داعش، و12 من قادة القاعدة، و20 من قادة حزب البعث المنحل .
ويظهر اسم ابنة رئيس النظام العراقي السابق المقبور رغد صدام حسين التي تعيش حاليا في الأردن.
وجميع الأسماء تعود لعراقيين، ما عدا لبناني واحد هو الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي معن بشور، الذي تتهمه السلطات العراقية بتجنيد مقاتلين 'للمشاركة في الأنشطة الإرهابية' في العراق .
يشار إلي أن بشور كان يرتبط بعلاقات وثيقة مع صدام حسين، وكان من أبرز المنتقدين لإسقاطه ونظام حكمه في 2003 علي يد القوات الأميركية .
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سياسي

العراق

تسليم المطلوبين

تعاون اقليمي و دولي

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العلاقات النيابية العراقية: تعاون اقليمي ودولي لتسليم المطلوبين الي بغداد

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