خلال السنوات الخمس الماضية؛

وزير النفط: قيمة المنتجات البتروكيمياوية بلغت20 مليار دولار

ياسوج/ 8شباط / فبراير- إرنا – قال وزير النفط الايراني: إنّ قيمة المنتجات البتروكيمياوية للبلاد بلغت 20 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية.

وأضاف بيجن زنجنه اليوم الخميس خلال إجتماع المجلس الإداري لمحافظة «كهكيلويه وبوير أحمد» (جنوب ايران) بأنّ إحدي أولويات الحكومة في نطاق الصادرات غير النفطية الإستثمار في الصناعات البتروكيماوية والحد من بيع النفط الخام مرحّباً بالاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع وتوظيف أحدث التقنيات ذات الصلة.
وأكّد زنجنه علي ضرورة توظيف التقنيات والاستثمارات والتطورات الفنية الخارجية لتحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد والإنتاج وتوفير فرص العمل المستدامة مشيداً بمساعي الحكومة في توفير الخدمة للناس رغم العقبات والمشاكل التي تواجهها ورغم السياسات العدائية التي يتبناها الأعداء في قضايا ذات صلة بتوفير فرص العمل وتحسين الظروف الانتاجية والحالة المعيشية للبلاد.
كما أشار وزير النفط الي إنفاق 10 آلاف مليار تومان لتزويد المنازل القروية بالغاز علي مستوي البلاد وقال: كانت البلاد حتي عام 2006 تعيش أفضل الظروف الاقتصادية والمعيشية والإنسجام والتنسيق الحكومي إلّا أنّ الظروف التي تلتها غيّرت الحالة وفرضت علي البلاد صعوبات وعراقيل وأدّت إلي تضاؤل نسبة الاستثمارات.
وقال زنجنه :لقد قمنا في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد بالتخطيط لبناء ستة مصانع لانتاج المواد البتروكيماوية البعض منها قيد الإنشاء كما قمنا بالاستثمار في مصافي مدينة كجساران و مدينة دهدشت بمبلغ يزيد عن الملياردولار مشيراً إلي الإستثمارات التي قامت بها باقي الجهات الحكومية في عدة مجالات ومنها البني التحتية في المحافظة بمبالغ فاقت الألفين و500 مليار ريال ايراني.
علماً بأنّ محافظة « كهكيلويه وبوير أحمد» عبر شركة نفط كجساران تنتج يومياً 630 الف برميل نفط ومليار و200 مليون قدم مكعب من الغاز الجاف و35 الف برميل من المكثفات الغازية .
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وزير النفط الايراني

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وزير النفط: قيمة المنتجات البتروكيمياوية بلغت20 مليار دولار

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