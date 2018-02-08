اجتماع مساعد وزير الشؤون الاقتصادية والمالية مع مندوبي أهم الشركات الفرنسية

وافادت السفارة الايرانية في باريس، ان مساعد رئيس 'مدف الدولي' قال في الاجتماع : من بواعث سرورنا ان نستضيفكم في شركة مدف الدولية MEDF . واننا ندعو الي ايران قوية ونأمل ومن خلال مشاركتكم في هذا الاجتماع وتقديم المزيد من المعلومات الدقيقة بخصوص علاقات وتطورات ايران الاقتصادية مع باقي الدول، اعطاء المزيد من الحافز للشركات الفرنسية للتواجد في الاسواق الايرانية.

من جانبه أعرب خزاعي عن ارتياحه للنمو الاقتصادي في العلاقات بين ايران وفرنسا وقال : رغم تهديدات الرئيس الامريكي وبعض الاصوات السياسية المخالفة لحضور الشركات الاجنبية في السوق الايرانية، لكننا شهدنا ظروفا جيدة بشان الاقتصاد الايراني علي الصعيد الدولي.

واشار الي بعض التطورات الايجابية في الاقتصاد الايراني منها انخفاض معدل المخاطرة في OECD من 6 الي 5 وتوقيع اتفاقيات مالية مع بعض الدول لتمويل المشاريع الاقتصادية.

واضاف خزاعي ان العلاقات الاقتصادية والاستفادة من التسهيلات والخدمات المالية والمصرفية، بمثابة طريق ذو اتجاهين . اننا لم نوقف أبدا سرعة مسيرة نمونا الاقتصادي بسبب حذر وخشية بعض الدول.

واشار الي وجود أكثر من مليون مشروع اقتصادي في ايران، معدة للتسليم وجذب التمويل الخارجي وفي حال تأخر المصارف الفرنسية، ستسلم هذه المشاريع الي الدول الاخري المستعدة لتقديم التمويل المالي للمشاريع وبشروط مناسبة.

انتهي** 2344

