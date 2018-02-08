رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية: لن نسكت علي الأساءة لمفاخرنا وهويتنا وكرامتنا الوطنية

وكتب صالحي اميري اليوم الخميس علي المواقع الإلكترونية : قدمنا احتجاجا رسميا الي سفير كوريا الجنوبية في طهران واتصلنا بوزير الخارجية لاستدعاء السفير الكوري الجنوبي الي وزارة الخارجية لابلاغه احتجاج ايران الشديد علي هذا التصرف غير الاخلاقي وغير الرياضي لشركة سامسونغ.

علماً ان شركة سامسونغ أهدت 4 الاف جهاز الهاتف الخلوي الي اللجنة الأولمبية الكورية الجنوبية المنظمة للألعاب الشتوية، لتقدم الي الرياضين المشاركين في هذه البطولة . وكالة يونهاب الكورية نقلا عن اللجنة الوطنية الأولمبية الكورية، صرحت ان اللاعبين الايرانيين والكوريين الشمالين منعوا من الحصول علي اجهزة الهواتف الخلوية بذريعة العقوبات الدولية ضد ايران وكوريا الشمالية.

ومن المقرر ان تنطلق الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 غدا الجمعة في مدينة بيونغ يانغ .

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