ظريف يهدد سامسونغ بالاستغناء عن جهازه الموبايل في حال لم تُقدّم الاخيرة اعتذارا رسميا وتتراجع عن قرارها

طهران/ 8 شباط/ فبراير/ ارنا - قال مصدر مطلع لارنا ان وزير الخارجية محمد جواد ظريف أعلن بانه سيستغني عن جهازه الموبايل من انتاج شركة سامسونغ في حال لم تُقدّم الاخيرة اعتذارا رسميا وتتراجع عن قرارها علي خلفية الاجراء غير الأخلاقي وغير الرياضي لشركة سامسونغ.

واضاف المصدر المطلع اليوم الخميس، ان ظريف هدد شركة سامسونغ الكورية بالاستغناء عن جهازه الموبايل (من انتاجها) في حال لم تُقدّم الاخيرة اعتذارا رسميا وتتراجع عن قرارها حتي عصر اليوم الخميس !
علما ان المسؤولين علي تنظيم الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 في بيونغ يانغ، قرروا تقديم هدايا لجميع المشاركين في الألعاب وهي جهاز موبايل سامسونغ نوت 8 باستثناء الرياضين الايرانيين ومن كوريا الشمالية بذريعة العقوبات الدولية.
سامسونغ قررت اهداء 4 الاف جهاز موبايل للرياضيين واعضاء اللجنة الأولمبية الدولية .
ويشارك في هذه الدورة من الألعاب الشتوية، 22 رياضيا من كوريا الشمالية و4 رياضين من ايران.
وفي هذا الاطار أعلن المتحدث بأسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، استدعاء سفير كوريا الجنوبية في طهران الي وزارة الخارجية وابلاغه احتجاج ايران الشديد نظرا للاجراء غير الأخلاقي وغير الرياضي لشركة سامسونغ.
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ظريف يهدد سامسونغ بالاستغناء عن جهازه الموبايل في حال لم تُقدّم الاخيرة اعتذارا رسميا وتتراجع عن قرارها

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