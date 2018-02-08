ايران تستدعي سفير كوريا الجنوبية علي خلفية الاجراء غير الأخلاقي وغير الرياضي لسامسونغ

وأعلن قاسمي علي موقع التيلغرام اليوم الخميس، انه وعلي إثر الاخبار المنتشرة بشان قرار المسؤولين في اللجنة الأولمبية الدولية وشركة سامسونغ الكورية الجنوبية باستثناء الرياضين الايرانيين و كوريا الشمالية، المشاركين في الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ يانغ من الحصول علي هدايا شركة سامسونغ بذريعة العقوبات الدولية، فقد تم مساء امس استدعاء سفير كوريا الجنوبية في طهران الي وزارة الخارجية .

واوضح قاسمي، ان مساعد وزير الخارجية لشؤون اسيا واوقيانيا محمود فرازنده، ابلغ السفير الكوري احتجاج وزارة الخارجية والجمهورية الاسلامية الايرانية الشديد للتصرف غير الاخلاقي والمنافي للروح الرياضية السائدة في الألعاب الأولمبية والتي تبتعد شعاراتها عن القومية والدين والمذهب والطائفة والجنس واللون.

واضاف قاسمي ان المسؤول الايراني ابلغ السفير الكوري، انه في حال عدم اعتذار شركة سامسونغ عن اجرائها هذا فان هذا الموضوع سيؤثر وبشدة علي العلاقات التجارية بين شركة سامسونغ مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال ان السفير الكوري الجنوبي قدم أسفه البالغ واعلن انه وخلال اتصالاته المتكررة مع المسؤولين المعنيين في وزارة الخارجية والحكومة الكورية وشركة سامسونغ فقد تابع هذا الموضوع نظرا لاهميته وحساسيته، ووفقا لتصريحات المسؤولين الرسمين في الحكومة الكورية وشركة سامسونغ، بانهم لم يكن لهم أي تدخل أبدا في حدوث سوء التفاهم هذا وتوزيع هدايا الألعاب الأولمبية.

انتهي** 2344

