ايران تستدعي سفير كوريا الجنوبية علي خلفية الاجراء غير الأخلاقي وغير الرياضي لسامسونغ

طهران/ 8 شباط/ فبراير/ ارنا - أعلن المتحدث بأسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، استدعاء سفير كوريا الجنوبية في طهران الي وزارة الخارجية وابلاغه احتجاج ايران الشديد نظرا للاجراء غير الأخلاقي وغير الرياضي لشركة سامسونغ.

وأعلن قاسمي علي موقع التيلغرام اليوم الخميس، انه وعلي إثر الاخبار المنتشرة بشان قرار المسؤولين في اللجنة الأولمبية الدولية وشركة سامسونغ الكورية الجنوبية باستثناء الرياضين الايرانيين و كوريا الشمالية، المشاركين في الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ يانغ من الحصول علي هدايا شركة سامسونغ بذريعة العقوبات الدولية، فقد تم مساء امس استدعاء سفير كوريا الجنوبية في طهران الي وزارة الخارجية .
واوضح قاسمي، ان مساعد وزير الخارجية لشؤون اسيا واوقيانيا محمود فرازنده، ابلغ السفير الكوري احتجاج وزارة الخارجية والجمهورية الاسلامية الايرانية الشديد للتصرف غير الاخلاقي والمنافي للروح الرياضية السائدة في الألعاب الأولمبية والتي تبتعد شعاراتها عن القومية والدين والمذهب والطائفة والجنس واللون.
واضاف قاسمي ان المسؤول الايراني ابلغ السفير الكوري، انه في حال عدم اعتذار شركة سامسونغ عن اجرائها هذا فان هذا الموضوع سيؤثر وبشدة علي العلاقات التجارية بين شركة سامسونغ مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.
وقال ان السفير الكوري الجنوبي قدم أسفه البالغ واعلن انه وخلال اتصالاته المتكررة مع المسؤولين المعنيين في وزارة الخارجية والحكومة الكورية وشركة سامسونغ فقد تابع هذا الموضوع نظرا لاهميته وحساسيته، ووفقا لتصريحات المسؤولين الرسمين في الحكومة الكورية وشركة سامسونغ، بانهم لم يكن لهم أي تدخل أبدا في حدوث سوء التفاهم هذا وتوزيع هدايا الألعاب الأولمبية.
انتهي** 2344



برچسب ها

سياسي

كوريا الجنوبية

ايران

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ايران تستدعي سفير كوريا الجنوبية علي خلفية الاجراء غير الأخلاقي وغير الرياضي لسامسونغ

معظم المشاهدات

ایران والعراق یتفقان علي الاستثمار للتنمیة الاقتصادیة فی سامراء

ایران والعراق یتفقان علي الاستثمار للتنمیة الاقتصادیة فی سامراء

حركة النجباء تحذر امريكا في حال عدم سحب قواتها من العراق

حركة النجباء تحذر امريكا في حال عدم سحب قواتها من العراق

الرئیس روحانی یؤكد ضرورة الحفاظ علي وحدة الاراضی السوریة

خلال استقباله وزیر الخارجیة التركی

الرئیس روحانی یؤكد ضرورة الحفاظ علي وحدة الاراضی السوریة

رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله: نفتخر باننا من ثمرات الثورة الاسلامية/حزب الله لايخرج من سوريا الابعد تحقيق اهدافه

في حديث خاص لـ'ارنا'

رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله: نفتخر باننا من ثمرات الثورة الاسلامية/حزب الله لايخرج من سوريا الابعد تحقيق اهدافه

لاریجانی: التعاون المشترك بین ایران وروسیا اثمر عن نتائج ایجابیة فی المنطقة

خلال استقباله المبعوث الخاص للدوما الروسی

لاریجانی: التعاون المشترك بین ایران وروسیا اثمر عن نتائج ایجابیة فی المنطقة

أحدث الأخبار

اجهزة سامسونغ ستقدم لجميع الرياضين بمن فيهم الايرانيين

تراجع اللجنة الأولمبية الدولية عن قرارها:

اجهزة سامسونغ ستقدم لجميع الرياضين بمن فيهم الايرانيين

وزير النفط: قيمة المنتجات البتروكيمياوية بلغت20 مليار دولار

خلال السنوات الخمس الماضية؛

وزير النفط: قيمة المنتجات البتروكيمياوية بلغت20 مليار دولار

اجتماع مساعد وزير الشؤون الاقتصادية والمالية مع مندوبي أهم الشركات الفرنسية

اجتماع مساعد وزير الشؤون الاقتصادية والمالية مع مندوبي أهم الشركات الفرنسية

روحاني: سنحيل مهمة تشييد المباني السكنية الي الناس أنفسهم

روحاني: سنحيل مهمة تشييد المباني السكنية الي الناس أنفسهم

الخارجية الروسية: الوجود الأمريكي في سوريا هو تحد جاد للعملية السلمية وللحفاظ علي وحدة أراضي البلاد

الخارجية الروسية: الوجود الأمريكي في سوريا هو تحد جاد للعملية السلمية وللحفاظ علي وحدة أراضي البلاد

موضوعات مرتبط