العراق: تأسيس صندوق إعمار المدن المدمرة في مؤتمر الكويت

بغداد /8 شباط / فبراير/ ارنا- اعلنت لجنة العلاقات الخارجيـة في مجلس النواب العراقي، ان مؤتمر اعمار العراق، الذي سيعقد يوم الاثنين في دولة الكويت، سيشهد تأسيس صندوق اعادة اعمار مدن ومناطق العراق المدمرة، وسيكون تحت الإشراف المباشر من قبل الحكومة العراقية .

واكد عضو اللجنة هلال السهلاني في تصريحات صحفية 'ان هناك رغبة دولية واقليمية علي مستوي الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والشركات وكبار المستثمرين لدعم العراق والمساهمة في عملية الاستقرار واعادة الاعمار، وان مؤتمر المانحين سيترجم مدي نجاح العراق في استقطاب المزيد من الدعم الدولي والاقليمي' .
واشار السهلاني الي 'ان هذا المؤتمر سيكون بوابة حقيقية لتنشيط عجلـة المجالات الاقتصادية والتجارية وحتي الثقافية، فضلا عن الخدمات والبني التحتية وكذلك القطاع السياحي ودخول المستثمرين الي السوق العراقية لتنفيذ مشاريع متنوعة بعد الاستقرار الامني الذي تشهده البلاد' .
واوضح عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية 'ان الدعم المالي وحجم القروض المتوقعة من مخرجات مؤتمر المانحين لاتقتصر علي الاموال العينية فقط، لان الشركات الكبري ستقدم فرص ومشاريع استثمارية للعمل في العراق مع توفـر الضمانات الحكوميـة، والحكومة ماضيـة نحو استثمار الأجواء الايجابية لانفتاح العلاقات الدبلوماسيـة العراقية مع دول العالم والمنطقة، والتي تحققت بالانتصار النهائي علي داعش الارهابي وتحرير كافة المناطق والاراضي العراقية، وان مجلس النواب واللجان النيابيـة علي اتصال مباشر مع الجهات الحكوميـة لضمان استقطاب الدعم الدولي وجذب الاستثمارات ورؤس الاموال الكبري بما يحقق اعادة الاعمار والنهوض بالاقتصاد الوطني'.
ويذكر ان دولة الكويت ستستضيف يومي الثاني عشر والثالث عشر من شهر شباط-فبراير الجاري، مؤتمر المانحين لاعادة اعمار العراق بمشاركة حوالي سبعين دولة وعدد كبير من الشركات والمستثمرين ورجال الاعمال .
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العراق: تأسيس صندوق إعمار المدن المدمرة في مؤتمر الكويت

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