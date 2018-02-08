روسيا مستعدة لبحث تزويد العراق بمنظومة ' إس -400'

وقال ماكسيموف في مقابلة مع وكالة 'سبوتنيك': 'إنه في إطار التعاون العسكري التقني، روسيا سلمت بالفعل الحكومة العراقية 'كميات كبيرة من المعدات العسكرية، التي أثبتت جدارتها بشكل جيد في ساحات المعارك ضد تنظيم 'داعش' الإرهابي في العراق'.

والحديث يدور وفقا لقوله، عن طائرات هليكوبتر من طراز 'مي- 35 إم' و' مي —28 إتش' ومقاتلات حربية من طراز 'سو —25' ، فضلا عن المنظومات الصاروخية المضادة للدبابات 'كورنيت — تي إي' وغيرها من المنتجات العسكرية الأخري.

وأوضح السفير أن الاتصالات مع بغداد مستمرة في هذا المجال.

وأضاف: 'أتمني أن نتسلم طلبات جديدة من الجانب العراقي لشراء أسلحة من المنتجين المحليين، مشيرا إلي أن هذا ينطبق أيضا علي منظومة الصواريخ 'إس 400'.

وختم السفير، قائلا:'عندما سنتلقي طلبا مناسبا من الحكومة العراقية سنناقشه'.

انتهي** 2344

