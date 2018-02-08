قائد الثورة يوافق علي تخصيص مليار ونصف مليار دولار لمشاريع الماء والتربة في خوزستان وايلام

واضاف جهانغيري اليوم الخميس وخلال زيارته لمحافظة ايلام، ان 550 الف هكتار من اراضي هاتين المحافظتين سيم احيائها بهذا الاعتماد.

وصرح بان احياء وتطوير هذه الاراضي والتي تقع 50 الف هكتار منها في محافظة ايلام، واصلاح و تحسين 37 الف من هذه الاراضي يتم اليوم، يسهم في ازدهار الانتاج وتوفير فرص العمل بمحافظة ايلام.

ويرعي النائب الأول لرئيس الجمهورية خلال زيارته لمحافظة ايلام اليوم، حفل افتتاح وتدشين 37 الف هكتار من قنوات الري ومستشفي كوثر التخصصي .

كما سيتفقد، مشروع احداث واصلاح 160 كيلومترا من الطرق السريعة والرئيسية والطرق بين القري في المحافظة.

انتهي** 2344

