مجلس خبراء القیادة یدعو الشعب الایرانی للمشاركة فی مسیرات إحیاء الذكري السنویة لانتصار الثورة الاسلامیة

وفی بیان له بهذه المناسبة أشار مجلس خبراء القیادة الي ان الشعب الایرانی یحتفی بثورته بعد مرور أربعة عقود من انتصارها لیعید الي الاذهان ان هذه الثورة انطلقت من صفوف الشعب فی ظل ثقافة الشهادة وتحت قیادة حفید الحسین الإمام الخمینی رضوان الله علیه .

واشار مجلس الخبراء فی بیانه الي ان الثورة الاسلامیة غیرت معادلات العالم وأعادت جذوة الأمل الي قلوب المسلمین والمستضعفین فی كل مكان .

وأضاف البیان ان الشعب الایرانی وبرغم كل التهدیدات والضغوط التی یمارسها الشیطان الأكبر واذنابه قد وصل مرحلة البلوغ السیاسی فی ظل نظام الجمهوریة الاسلامیة وقیادة الولی الفقیه ، وبات قادرًا علي تشخیص مؤامرات الأعداء جیدا ومواجهتها بوعی وبصیرة .

وبارك مجلس خبراء القیادة ذكري انتصار الثورة الاسلامیة داعیا جمیع الایرانیین الي المشاركة فی المسیرات التی ستعم جمیع المدن الایرانیة فی الحادی عشر من شباط الجاری الموافق یوم الأحد القادم لیجددوا العهد مع نهج الامام الخمینی وقیم الثورة الاسلامیة وتجدید البیعة لقائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی دام ظله .

انتهي** 2344

