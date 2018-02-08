أردوغان وبوتين يتفقان علي عقد قمة روسية تركية إيرانية حول سوريا في إسطنبول

طهران/ 8 شباط/ فبراير/ ارنا - سبوتنيك - اتفق الرئيس الروسي فلاديمير وبوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، علي عقد قمة جديدة في إسطنبول علي غرار سابقتها في سوتشي تجمع زعماء تركيا وروسيا وإيران.

وأعلن المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس أردوغان أجري مكالمة هاتفية، مع الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، 8 فبراير/ شباط، تناولا خلالها آخر التطورات في سوريا وفي مقدمتها عفرين وإدلب والوضع الإنساني في الغوطة الشرقية.
واتفق الرئيسان، وفقاً للكرملين، علي إقامة مواقع مراقبة جديدة في مدينة إدلب السورية، وعقد القمة الثلاثية القادمة للدول الضامنة في مدينة إسطنبول التركية، مؤكداً أن الزعيمان بحثا فرص إجراء اتصالات جديدة بين روسيا وتركيا وإيران بشأن سوريا.
وأضاف الكرملين، أن بوتين وأردوغان اتفقا علي رفع مستوي التنسيق بين القوات وأجهزة الأمن الروسية والتركية في مكافحة الإرهاب، مؤكداً أنهما بحثا، خلال المحادثة الهاتفية علي، أهمية الالتزام الصارم باتفاقيات أستانا حول سوريا.
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أردوغان وبوتين يتفقان علي عقد قمة روسية تركية إيرانية حول سوريا في إسطنبول

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