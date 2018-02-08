شمخانی: أمیركا تعلن صراحة ان ایران تقف حاجزا امام سیاساتها اللامشروعة

وأضاف شمخانی لدي زیارته مقر وزارة الأمن ولقائه بالكوادر الأمنیة فی الوزارة، ان أعداء الجمهوریة الاسلامیة وبعد هزائمهم المتلاحقة فی المنطقة یحاولون من خلال الحظر الاقتصادی وإیجاد اقطاب وهمیة واثارة الخلافات، یحاولون جر التهدیدات الي داخل ایران والتأثیر علي صناع القرار داخل البلاد .

واشار أمین المجلس الأعلي للأمن الوطنی الایرانی الي ان الادارة الامریكیة الجدیدة تتحرك باتجاه تخریب منظومة التوافقات الدولیة وتدمیر البشریة ، داعیا الي مضاعفة الیقظه والحذر والاستعداد لمواجهة مخططاتها العدوانیة .

كما تطرق شمخانی الي إنجازات الثورة الاسلامیة وهی تدخل عامها الأربعین ، ووصف هذه الإنجازات بأنها كبیرة وواسعة جدا ومبنیة علي تطور حقیقی ،مضیفا ان ایران تتصدر قمة التطور والتفوق فی المنطقة .

انتهي** 2344

