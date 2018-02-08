النجباء: لم ينتهي حسابنا مع امريكا

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واعلن رئيس مجلس ممثليات المقاومة الاسلامية حركة النجباء في حوار مع قناة الفرات الفضائية عن دعم حركة النجباء للحكومة العراقية في توجهها لاخراج القوات الامريكية من العراق، داعيا إياها الي 'جدولة انسحاب القوات الامريكية من العراق'.

وفي معرض رده علي السؤال المطروح حول ضرورة استمرار نشاط فصائل المقاومة الاسلامية في العراق بعد هزيمة داعش أشار الي استمرار خطر العصابات الارهابية التكفيرية وحضور المحتل الامريكي علي الاراضي العراقية، قائلا: أن اقليم كردستان الذي يعد جزءا من العراق لازال خارج السيطرة العراقية ويبقي وجود القوات الامريكية فيه غير رسمي.

وحول احصائية القوات الامريكية المتواجدة في العراق، بين، أن مايقارب5620 جندي امريكي يتواجدون في مناطق العراق عدا الموظفين والحمايات في السفارة الامريكية ببغداد قبل سقوط الموصل ولكن هؤلاء لم يطلقوا طلقة واحدة عندما سقطت 3 محافظات عراقية علي يد داعش الإرهابي'.

ولفت القائد الميداني في الحشد الشعبي الي' وجود 13 قاعدة مشتركة في الأراضي العراقية بالشمال والوسط والغرب مع 4 قواعد عسكرية علي الحدود العراقية السورية'، ونوه الي 'وجود 2600مقاتل امريكي ايضاً علي الحدود السورية'.

وفي الختام، أكد الشمري علي اهتمام المقاومة الاسلامية النجباء بالحفاظ علي امن و استقرار واستقلال العراق، مصرحا أن 'الحساب بين الامريكان والشعب لن ينتهي ولن ننسي جرائم القتل والدمار الذي احدثته هذه القوات'.

انتهي** 2344

