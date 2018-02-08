جان إيف لودريان: زيارة ماكرون الي إيران مؤكدة

طهران/7 شباط/فبراير/إرنا- أعلن وزير الخارجية الفرنسي 'جان إيف لودريان' اليوم الأربعاء ان زيارة الرئيس الفرنسي 'إيمانويل ماكرون' الي إيران ستكون قريبة وهي مؤكدة.

وحسبما أفادت الإذاعة الدولية الفرنسية، قال جان إيف لودريان حول زيارة ماكرون المستقبلية الي طهران، ان زيارة ماكرون الي إيران مؤكدة لأن فرنسا متبنية الحوار مع كافة دول العالم.
وأضاف في ذات السياق، انه لم يتم تحديد موعد زيارة ماكرون الي طهران بصورة دقيقة.
وحسب الإذاعة الدولية الفرنسية، ان زيارة لودريان الي طهران في الخامس من شهر آذار/مارس المقبل ستأتي في الحقيقة بهدف اتخاذ التنسيقات اللازمة لزيارة ماكرون المقبلة الي طهران.
وكان من المقرر أن تجري زيارة ماكرون لإيران في الأيام الأولي من هذا العام (2018)، ولكنها تم تأجيلها لاحقا إلي تاريخ آخر.
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جان إيف لودريان: زيارة ماكرون الي إيران مؤكدة

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