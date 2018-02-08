الثورة الاسلامية اربكت الأنظمة المتغطرسة والاستكبارية في المنطقة

واستعرض اية الله هاشمي شاهرودي نتائج الثورة الاسلامية المباركة في البلاد؛ مصرحا ان هذه الخطوة التي اقدم عليها الشعب الايراني الابي شكلت ولأول مرة في العصر الحاضر تحوّلا شمل المنطقة وبالتالي فقد عمّت الصحوة الاسلامية العالم الاسلامي برمته.

وقال رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام ان من النتائج المباركة اللتي تمخضت عن الثورة الاسلامية تمثلت في مقارعة الاستكبار ومقاومة الكيان الصهيوني البغيض والتي اصبحت اليوم ثقافة سياسية وقاعدة اساسية علي صعيد المنطقة والعالم.

ونوّه اية الله هاشمي شاهرودي الي الانتصارات الأخيرة التي حققتها جبهة المقاومة ضد الجماعات الارهابية وداعش؛ لافتا الي ان الجمهورية الاسلامية ساندت هذه المقاومة وقدمت الدعم اليها لكونها تسير علي درب الامام الخميني (رض) والقيم السامية للثورة الاسلامية في ايران.

وقال رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام ان العدو يسعي دوما الي مواجهة القيم السامية للثورة الاسلامية لكن محاولاته تبوء بالفشل دوما؛ مردفا ان الجمهورية الاسلامية نجحت في مساندة الشعوب وتطلعاتها في المنطقة فيما فشلت مخططات الاعداء في العراق وسوريا كما انهم سيواجهون الهزيمة في اليمن ايضا.

انتهي ** ح ع

