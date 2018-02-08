تدشين متحف هدايا 'ظريف' في إصفهان

إصفهان/7 شباط/فبراير/إرنا- أعلن رئيس مكتب ممثلية وزارة الخارجية في محافظة إصفهان (وسط) عن تدشين متحف لهدايا وزير الخارجية الإيراني 'محمد جواد ظريف' في هذه المحافظة في المستقبل القريب.

وأضاف 'عليرضا سالاريان' اليوم الأربعاء في تصريح لإرنا، انه كان من المقرر تدشين هذا المتحف بحضور وزير الخارجية الإيراني 'محمد جواد ظريف' في إصفهان لكنه تم تأجيل تدشين هذا المتحف بسبب زيارة وزير الخارجية التركي ' مولود تشاوش اوغلو' الي طهران.
وصرح، ان متحف هدايا ظريف في إصفهان يضم الهدايا التي تسلمها محمد جواد ظريف من نظرائه الأجانب والشخصيات السياسية والثقافية من مختلف بلدان العالم منذ بداية فترة مهامه وزيرا للخارجية الإيرانية خلال الحكومتين الحادية والثانية عشرة 'حكومة التدبير والأمل'.
وفي معرض إشارته الي أن القسم الأول من هذه الهدايا تم نقله يوم أمس الثلاثاء الي محافظة إصفهان، صرح سالاريان، ان محمد جواد ظريف أهدي كافة هذه الهدايا الي المتحف المعاصر الكائن في مسقط رأسه (إصفهان) والتي سيتم نقلها خلال عدة مراحل.
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تدشين متحف هدايا

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