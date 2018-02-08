رئيس مجلس الدوما الروسي يزور ايران في ابريل المقبل

طهران/7 شباط/فبراير- ارنا - اعلن رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين انه سيزور ايران في الثامن من نيسان/ابريل المقبل.

وقال فولودين اليوم الاربعاء في تصريح للمراسلين انه يعتزم زيارة ايران خلال يومي 8 و9 من شهر نيسان/ابريل المقبل مضيفا انه سيزور جمهوريه آذربيجان ايضا بعد الانتخابات الرئاسية التي ستجري فيها يوم 11 شباط/ابريل المقبل.
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رئيس مجلس الدوما الروسي يزور ايران في ابريل المقبل

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