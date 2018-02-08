رئيس مجلس الدوما الروسي يزور ايران في ابريل المقبل

وقال فولودين اليوم الاربعاء في تصريح للمراسلين انه يعتزم زيارة ايران خلال يومي 8 و9 من شهر نيسان/ابريل المقبل مضيفا انه سيزور جمهوريه آذربيجان ايضا بعد الانتخابات الرئاسية التي ستجري فيها يوم 11 شباط/ابريل المقبل.

انتهي**2018 ** 1837

