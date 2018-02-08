بروجردي يتطّلع الي تسوية المشاكل المصرفية بين ايران والصين قريبا

وفي لقائه اليوم الاربعاء المدير التنفيذي لشركة السكك الحديدة في الصين 'جانغ جونغ يان' بمقر الشركة في بكين، اشار بروجردي الي مساهمة الصين في تطوير الخط السككي بين طهران ومشهد (شمال شرق)، فضلا عن قطار الانفاق في طهران؛ مؤكدا رغبة الجمهورية الاسلامية في مواصلة التعاون مع الصين لتنفيذ مشاريع اخري داخل البلاد.

وتطرق رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية الي المحادثات الجادة التي جرت بحضور السفير الصيني في طهران بشان مشاركة بكين في تمويل مشروع الخطط السككي بين طهران ومشهد؛ وقال 'نامل في حسم هذه المحادثات'.

ولفت بروجردي الي ان البرلمان الايراني يدعم مشروع انشاء الخط السككي السريع بواسطة الصين؛ مؤكدا ان البرلمان مستعد لتقديم التعاون بكافة انواعه في هذا الاطار.

وفي جانب اخر من تصريحاته خلال اللقاء مع المسؤول الصيني اليوم، اشاد بروجردي بمساعدات الصين الي ايران خلال فترة الحصار قائلا : نحن نثمن هذه المساعدات؛ واصفا الصين بالدولة القوية التي تشغل عضوية مجلس الامن الدولي.

وشدّد المسؤول الايراني علي ان العلاقات بين ايران والصين كانت ولاتزال مستدامة؛ منوها في ذات السياق الي 6 لقاءات جرت بين الرئيس روحاني ونظيره الصيني.

الي ذلك، اكد رئيس شركة السكك الحديد الصينية، خلال اللقاء مع بروجردي، استعداد الشركة علي تعزيز التعاون مع ايران والمساهمة في تطوير شبكة السكك الحديد الايرانية.

ونوّه يونغ يان الي مكانة ايران ونفوذها الستراتيجي؛ مؤكدا علي توفر فرص وطاقات استثمارية كبيرة داخل الجمهورية الاسلامية وفي مختلف المجالات.

ودعا المسؤول الصيني الي تعزيز التعاون السككي بين طهران وبكين؛ متطلعا الي مصادقة طهران علي المشاريع الانمائية الخاصة بشبكة السكك الحديدية في ايران؛ فضلا عن التعاون الثنائي في مجال القطارات السريعة والاعتيادية وتطوير الشبكة السككية وانشاء محطات للطاقة الكهرئاية ذات الفلطية العالية خصيصا للقطارات.

علما ان رئيس لجنة الامن القومي والسياسية الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي علاء الدين بروجردي وصل عصر اليوم الاربعاء الي بكين يرافقه وفد رفيع لاجراء محادثات مع كبار المسوؤلين في هذا البلد.

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