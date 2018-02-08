مسوول روسي:

روسيا والهند مستعدتان لمساعدة إيران بالبنية التحتية لمشروع ال'شمال-جنوب'

طهران/7شباط/فبراير- ارنا - أعلن الممثل التجاري الروسي في الهند ياروسلاف تاراسيوك، أن روسيا والهند علي استعداد لمساعدة إيران في تطوير البنية التحتية اللازمة للتشغيل الكامل لممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب.

وقال الممثل لوكالة 'سبوتنيك': 'بهذا الصدد، يملك ممر النقل الدولي الأقصر 'شمال-جنوب' آفاقا كبيرة، المشاركون الرئيسيون في المشروع وهم روسيا وإيران والهند، مهتمون جدا بعمل هذا الممر في أقرب وقت ممكن، وتبذل جهود كبيرة، وأعتقد أنه سيتم تشغيل هذا الممر بكامل طاقته خلال خمس سنوات'.
وأشار الممثل إلي أن إحدي العقبات التي تواجهها روسيا والهند بتوسيع التعاون الاقتصادي الثنائي هي الخدمات اللوجستية المعقدة، حيث أن أكثر من 80 بالمائة من تدفق البضائع تمر عبر ميناء سان بطرسبورغ. حيث الحد الأدني لوقت التسليم، يستهلك 40 يوما، ولكن في كثير من الأحيان تنتظر شركات التصدير وقتا أطول بكثير لإمكانية تصدير البضائع إلي الهند. وكل هذا يؤثر بشكل مباشر علي التعاون الثنائي.
وأفاد الممثل أن الممر موجود بالفعل، ولكن الآن يدور الحديث عن بناء فرع مباشر للسكك الحديدية علي الأراضي الإيرانية، كما أن من الضروري استخدام النقل البري.
وأضاف الممثل: 'نحن بحاجة لاستكمال حوالي 180 كيلومترا من السكك الحديدية، ولكن هذا القسم يمر عبر تضاريس جبلية معقدة، ويمكننا أن نري من التقارير الواردة من إيران أن مسألة بناء هذا الفرع يتم حلها تدريجيا'.
وأشار الممثل إلي أن روسيا والهند علي استعداد لدعم إيران في تطوير البنية التحتية اللازمة بهذا الصدد.
ويذكر أن بناء قسم طريق سكة الحديد 'رشت —أستارا' سيكلف إيران 1.1 مليار دولار، وسيتم جذب حوالي نصف هذا المبلغ كقرض من الحكومة الأذربيجانية، حيث شكل طرفا الاتفاق، منذ عام، فريقا عاملا معنيا بتخصيص هذا القرض، وتنص الاتفاقية المبرمة علي أن شركة 'السكك الحديدية الأذربيجانية' ستستأجر سكة الحديد المذكورة أعلاه لمدة 15 عاما، أما المحطات فلمدة 25 عاما حسبما افادت وكالة سبوتنيك.
والجدير بالذكر أن ممر النقل 'شمال-جنوب' يقضي بربط شمال أوروبا مع جنوب شرق آسيا، وتوحيد السكك الحديدية في أذربيجان وإيران وروسيا. وفي المرحلة الأولي يخطط لنقل 5 ملايين طن عبر الممر من البضائع سنويا، ولاحقاً، لنقل أكثر من 10 ملايين طن من البضائع سنويا.
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روسيا والهند مستعدتان لمساعدة إيران بالبنية التحتية لمشروع ال

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