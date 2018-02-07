آية الله تسخيري: الإمام الراحل (قده) قد أحيا الأمل بمستقبل الحكومة الإسلامية في نفوس العالمين

قم/7 شباط/فبراير/إرنا- قال رئيس المجلس الأعلي لمجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية آية الله 'محمد علي تسخيري'، 'ان سماحة الإمام الخميني أثبت انه من الممكن تحقيق الأمة القرآنية والإسلامية عبر وجود قيادة حكيمة ودعم شعبي للحكومة'.

وأضاف تسخيري اليوم الأربعاء خلال 'الإجتماع الثقافي-التربوي لدور الإمام الخميني الراحل (قدس) في تضامن العالم الإسلامي' بمدينة قم، ان إنجازات الثورة الإسلامية الإيرانية لا زالت متواصلة تحت ظل القيادة الحكيمة لقائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمي السيد علي الخامنئي.
وتابع تسخيري، ان أفكار الإمام الخميني الراحل (قدس) قد أثرت علي قلوب المسلمين في أرجاء العالم بعد إنتصار الثورة الإسلامية وان الآثار والجوانب المختلفة لتصدير الثورة الإسلامية الي العالم الإسلامي جديرة بالدراسة.
واستمر بالقول، ان مختلف جوانب شخصية الإمام الخميني الراحل (قدس) بما فيها الجوانب العرفانية والمنطقية والعلمية والفقهية والإجتماعية قد تركت أثرا كبيرا علي صحوة العالم الإسلامي.
وفي جانب آخر من حديثه، أشار تسخيري، ان التقريب بين المذاهب الإسلامية يمهد الأرضية لتحقيق الوحدة الإسلامية مؤكدا علي ضرورة تحديد القواسم المشتركة بين مختلف المذاهب الإسلامية وبلورة خطاب عام علي أساسها في سبيل تيسير تنفيذ البرامج الإسلامية بالتعاون مع أتباع سائر المذاهب.
كما أكد، ان الخطاب المنطقي له تأثير خاص علي القلوب والأفكار، ويؤدي الي مضاعفة التطلع للحرية ومعرفة الإسلام في العالم'.
إنتهي**أ م د** 1837



برچسب ها

سياسي

محمد علي تسخيري

مجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية

الإمام الخميني الراحل (قده)

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

آية الله تسخيري: الإمام الراحل (قده) قد أحيا الأمل بمستقبل الحكومة الإسلامية في نفوس العالمين

معظم المشاهدات

ایران والعراق یتفقان علي الاستثمار للتنمیة الاقتصادیة فی سامراء

ایران والعراق یتفقان علي الاستثمار للتنمیة الاقتصادیة فی سامراء

ظريف: السعودية تعاني ضعفا في استيعاب الدروس من الاحداث

ظريف: السعودية تعاني ضعفا في استيعاب الدروس من الاحداث

روحانی : الشعب الایرانی قرر ان یتحرر بعد قرون من سطوة الاستبداد

روحانی : الشعب الایرانی قرر ان یتحرر بعد قرون من سطوة الاستبداد

حركة النجباء تحذر امريكا في حال عدم سحب قواتها من العراق

حركة النجباء تحذر امريكا في حال عدم سحب قواتها من العراق

ظريف: ليس بامكان احد ان يحدد لايران قدراتها الدفاعية

ظريف: ليس بامكان احد ان يحدد لايران قدراتها الدفاعية

أحدث الأخبار

قائد قاعدة الشهيد حسيني الجوية: نحن علي أهبة الإستعداد بالتناسب مع حجم التهديدات

قائد قاعدة الشهيد حسيني الجوية: نحن علي أهبة الإستعداد بالتناسب مع حجم التهديدات

وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره الايراني في طهران

وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره الايراني في طهران

آية الله تسخيري: الإمام الراحل (قده) قد أحيا الأمل بمستقبل الحكومة الإسلامية في نفوس العالمين

آية الله تسخيري: الإمام الراحل (قده) قد أحيا الأمل بمستقبل الحكومة الإسلامية في نفوس العالمين

كالين: من الممكن عقد قمة ثلاثية بين رؤساء تركيا وروسيا وإيران في سوتشي

كالين: من الممكن عقد قمة ثلاثية بين رؤساء تركيا وروسيا وإيران في سوتشي

ضبط طن من المخدرات في محافظة هرمزغان

ضبط طن من المخدرات في محافظة هرمزغان

موضوعات مرتبط