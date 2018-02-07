ضبط طن من المخدرات في محافظة هرمزغان

وقالت الوزارة في بيان لها ان قوات الدائرة العامة للامن في محافظة هرمزغان( جنوب ) عثرت علي هذه المخدرات التي تم اختباءها في احجار كبيرة كانت زنة كل منها 10 اطنان من خلال الرصد الاستخباري مشيرة الي اعتقال مهرب خلال هذه العملية.

انتهي**2018 ** 1837

