ضبط طن من المخدرات في محافظة هرمزغان

بندرعباس/7شباط/فبراير- ارنا - اعلنت وزارة الامن الايرانية اليوم الاربعاء ان قوات الامن استطاعت كشف وضبط طن من المخدرات من نوع الافيون.

وقالت الوزارة في بيان لها ان قوات الدائرة العامة للامن في محافظة هرمزغان( جنوب ) عثرت علي هذه المخدرات التي تم اختباءها في احجار كبيرة كانت زنة كل منها 10 اطنان من خلال الرصد الاستخباري مشيرة الي اعتقال مهرب خلال هذه العملية.
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ضبط طن من المخدرات في محافظة هرمزغان

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ضبط طن من المخدرات في محافظة هرمزغان

ضبط طن من المخدرات في محافظة هرمزغان

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