رئیس السلطة القضائیة : 22 بهمن نموذج للصمود ونهضة الشعب الایرانی

طهران / 7 شباط / فبرایر / ارنا – قال رئیس السلطة القضائیة ایة الله صادق املی لاریجانی ان ذكري 22 بهمن (11 شباط – انتصار الثورة الاسلامیة فی ایران) تجسد نموذجا للاستقلال والكرامة والصمود ونهضة الشعب الایرانی؛ داعیا الي مشاركة ملحمیة فی المسیرات التی ستنطلق بالمناسبة فی الحادی عشر من فبرایر الحالی.

وهنأ ایة الله املی لاریجانی فی تصریح له الیوم الاربعاء 'الشعب الایرانی الأبی' علي اعتاب حلول الذكري السنویة الاربعین لانتصار الثورة الاسلامیة فی ایران؛ مبینا ان الشعب وفی اطار مبادئه السامیة لترسیخ العدالة، والقیم الالهیة، ودحر الظلم، والسیادة والاستقلال؛ والاهم من ذلك جمیعا ایمانه المتبلور فی قدراته الذاتیة، استطاع ان یحقق نهضة عظیمة بقیادة الإمام الخمینی (رض) ضد الطاغوت.
وشدد رئیس السلطة القضائیة علي الوحدة والانسجام والبصیرة لكونها تمثل اعظم رأس مال للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة علي مرّ تاریخ الثورة؛ وقال ان الشعب الایرانی جسّد التزامه بهذه المبادئ وصموده بوجه المتغطرسین عبر تواجده الملحمی سنویا فی مسیرات 22 بهمن.
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رئیس السلطة القضائیة : 22 بهمن نموذج للصمود ونهضة الشعب الایرانی

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