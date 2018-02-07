مساعد وزير الصناعة الايراني:

التحاق 4 منتجات باستثمار مشترك ايراني وأجنبي بسوق السيارات الايرانية خلال العام القادم

شهر كرد / 7شباط / فبراير– إرنا – قال مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة ورئيس منظمة توسيع وتحديث الصناعات الايرانية: ستلتحق 4 منتجات باستثمار مشترك ايراني وأجنبي بسوق السيارات الايرانية خلال العام الايراني القادم الذي يبدا في 21 اذار - مارس القادم .

وأضاف منصور معظمي اليوم الأربعاء بأنّ ابرام 6 عقود خاصة بقطاع انتاج السيارات مع شركات دولية حدث هام شهدته ايران بعد الإتفاق النووي ووفق هذه العقود المبرمة ستدخل سيارة مشتركة الصنع بين شركة سيتروين وشركة سايبا الايرانية خلال العام القادم فيما دخل هذا العام إحد
هذه المنتجات سوق السيارات الايرانية.
وإعتبر معظمي سوق السيارات أكثر الأسواق الايرانية التي إستفادت من الانفتاح الذي تلي الاتفاق النووي مشيراً إلي ان الاستثمار ألاجنبي في هذه السوق بلغ 1.8 مليار دولار تم إبرام قسمٍ من عقوده وسيتم قريباً إبرام العقود المتبقية الاُخري معلناً عن إرتفاع نسبة إنتاج السيارات خلال تولي حكومة روحاني مهامها من 700 الف سيارة إلي مليون و650 الفاً سنويا .
انتهي** ع ج** 1837



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اقتصاد

مساعد وزير الصناعة الايراني

بسوق السيارات الايرانية

إبرام عقود واستثمارت اجنبية

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التحاق 4 منتجات باستثمار مشترك ايراني وأجنبي بسوق السيارات الايرانية خلال العام القادم

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