إعراب السفير الكوبي عن إحترامه للمقام الشامخ لمفجر الثورة الاسلامية

وخلال هذه الزيارة قدّم المشاركون باقة زهور محيين بذلك ذكري المعمار الأول للثورة الإسلامية الايرانية ومفجرها.

كما أحيا السفير الكوبي خلال هذه الزيارة ذكري آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني الرئيس السابق لمجمع تشخيص مصلحة النظام.

إنتهي** ع ج** 1837

