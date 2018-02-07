إعراب السفير الكوبي عن إحترامه للمقام الشامخ لمفجر الثورة الاسلامية

شهرري /7شباط / فبراير– إرنا – زار «الكسيس باندريج وغا» السفير الكوبي لدي طهران برفقة موظفي السفارة المرقد الطاهر للإمام الخميني الراحل مؤدين جميعاً التحية والإحترام لمقامه الرفيع.
وخلال هذه الزيارة قدّم المشاركون باقة زهور محيين بذلك ذكري المعمار الأول للثورة الإسلامية الايرانية ومفجرها.كما أحيا السفير الكوبي خلال هذه الزيارة ذكري آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني الرئيس السابق لمجمع تشخيص مصلحة النظام.إنتهي** ع ج** 1837
سياسي
السفير الكوبي لدي طهران
المرقد الطاهر للإمام الخميني
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