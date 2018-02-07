عباس عراقجي يتوجه اليوم الي باريس؛ المشاورات الاقتصادية والمالية بين ايران وفرنسا

طهران/ 7 شباط/ فبراير/ ارنا - يتوجه مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي الي باريس اليوم الاربعاء للمشاركة في مؤتمر«يوروموني» واجراء مشاورات سياسية واقتصادية مع المسؤولين الفرنسيين.

ويشارك في مؤتمر«يوروموني» الثاني فضلا عن عراقجي، محافظ البنك المركزي الايراني ولي الله سيف ورئيس دائرة الضمان المركزي الايراني عبدالناصر همتي ورئيس هيئة ادارة بانك 'سامان' ولي ضرابيه.
ويبحث مؤتمر «يوروموني» الثاني العديد من القضايا منها العلاقات المصرفية والتجارة الدولية وانظمة البنوك والشركات الايرانية ومطابقتها للمعايير الدولية .
ويشارك في المؤتمر الذي يعقد يوم غد الخميس وليوم واحد، مدراء وخبراء ومندوبون عن أكثر من 250 مصرفا ومؤسسات مالية كبري في اوروبا.
ومن أهم اهداف المؤتمر، مناقشة رجال البنوك والصناعة في ايران مع نظرائهم الدوليين، القضايا الستراتيجية حول دمج ايران مرة اخري في الاقتصاد العالمي، وايضا بحث فرص الاستثمار الواسع في ايران في مجالات الاسواق الاستثمارية والنفط والغاز والنقل الجوي وصناعة السيارات والسياحة والضمان.
يوروموني من المؤسسات العالمية المعنية في مجال المصارف وسوق المال والاستثمار.
رئيس مؤسسة الاستثمارات محمد خزايي هو الاخر توجه الي باريس علي رأس وفد من خبراء البنك المركزي ووزارة الاقتصاد لاجراء محادثات مع المسؤولين الفرنسيين حول تطوير التعاون الاقتصادي والمصرفي والمشاركة في مؤتمر يوروموني.
الحكومة الفرنسية عازمة علي الاستفادة من القروض الخاصة بالصادرات للالتفاف علي العقوبات الامريكية وتسهيل التبادل التجاري مع ايران.
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عباس عراقجي يتوجه اليوم الي باريس؛ المشاورات الاقتصادية والمالية بين ايران وفرنسا

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