الإعلان عن الفائزين بالدورة الخامسة والعشرين للجائزة العالمية للكتاب

طهران/7 شباط / فبراير- إرنا – بحضور رئيس الجمهورية حسن روحاني تمت تسمية الأعمال المنتخبة للجائزة العالمية لكتاب العام في ايران في دورتها الخامسة والعشرين.

وشارك الي جانب رئيس الجمهورية وزير الثقافة والإرشاد الاسلامي وعدد من الكتاب وأصحاب دور النشر في الحفل الختامي لجائزة كتاب العام في الجمهورية الاسلامية الايرانية بدورتها الـ35 والجائزة العالمية لكتاب العام في ايران بدورتها الـ25، الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء في قاعة الوحدة بطهران، حيث أعلن حكام الدورة عن إنتخابهم 9 كتب من تسع دول وهي الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والسويد وسويسرا والهند وايطاليا وبلغاريا وايران.
وقال الأمين العلمي لجائزة كتاب العام في الجمهورية الاسلامية 'محمد علي مهدوي راد' : استلمنا 700 كتاب تم دراسته علي يد 700 حكم، وأما في ما يخص الجائزة العالمية للكتاب وصلنا ما يقارب ألف كتاب أجنبي تم إختيار 9 منها لتقديم جوائز لمؤلفيها.
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فرهنگي

إنتخاب أفضل كتاب للعام

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الإعلان عن الفائزين بالدورة الخامسة والعشرين للجائزة العالمية للكتاب

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