رئیس الجمهوریة فی اجتماع مجلس الوزراء؛

فی 11 شباط سنثبت لمن یضمر السوء لایران ان نهج الأمام الخمینی سیستمر

طهران/ 7 شباط/ فبرایر/ ارنا - أكد رئیس الجمهوریة حسن روحانی، ان من الضروری فی مسیرات ذكري انتصار الثورة الاسلامیة فی 11 شباط، ان نصنع ملحمة جدیدة تجسد الارادة الشعبیة والوحدة الوطنیة والتمسك بالمصالح والسیادة الوطنیة، ونثبت لكل من یضمر السوء فی ای مكان ان نهج الامام الخمینی (رض) سیستمر.

وأعرب رئیس الجمهوریة حسن روحانی الیوم الأربعاء خلال إجتماع الحكومة، عن إرتیاحه لإنطلاق الجمهوریة الاسلامیة والشعب الایرانی فی طریق تطلعات وأهداف الثورة بقوة وحیویة أكثر من ذی قبل معتبراً مشاركة الشعب فی مسیرات ملیونیة یوم الحادی عشر من فبرایر مرآة تعكس للعالم إرادة وثقة وحیویة هذا الشعب الذی سیهتف بصوت ملیونی، دعمه للنظام وأهدافه وسیردع بذلك الأعداء ویُرغمهم علی التراجع.
وأضاف روحانی بأنّ هذه المشاركة الكبری ستحقن الیأس فی قلوب الأعداء والحاقدین وتفتت ما خططوا له من مؤامرات، واصفاً إیّاها بیاناً للصلة المتداخلة بین الشعب والحكومة وعمق التزام الایرانیین بمبادئ الثورة.
وندد رئیس الجمهوریة بالمؤامرات التی حاكتها أیدی القوی الاستكباریة فی الآونة الأخیرة ضد الشعب الایرانی والتی باءت بالفشل ولاقت رداً حازماً من جانب فئات الشعب مؤكداً علی أنها تفرض علینا الیوم مشاركة مكثفة فی مسیرات ذكري انتصار الثورة الاسلامیة لیرَ الجمیع مدی التزام الایرانیین بالثقافة الوطنیة والدینیة والأهداف الشامخة الثوریة والقومیة.
وأشاد رئیس الجمهوریة بانتصارات ایران ضد الارهابیین المدعومین من جانب القوی الاستكباریة فی المنطقة وبنجاح الدبلوماسیة الایرانیة فی مواجهة سیاسات الحكومة الأمریكیة التی لاقت رفضاً من جانب مجلس الأمن ومن جانب العدید من الدول الكبری فی العالم مطالباً باستعراض قوی یكون الرد الحاسم ضد المؤامرات المخطط لها للنیل من العالم الاسلامی وفلسطین والقدس.
إنتهی** ع ج**2344



برچسب ها

سیاسی

روحانی

22 بهمن

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

فی 11 شباط سنثبت لمن یضمر السوء لایران ان نهج الأمام الخمینی سیستمر

معظم المشاهدات

ایران والعراق یتفقان علي الاستثمار للتنمیة الاقتصادیة فی سامراء

ایران والعراق یتفقان علي الاستثمار للتنمیة الاقتصادیة فی سامراء

ظريف: السعودية تعاني ضعفا في استيعاب الدروس من الاحداث

ظريف: السعودية تعاني ضعفا في استيعاب الدروس من الاحداث

روحانی : الشعب الایرانی قرر ان یتحرر بعد قرون من سطوة الاستبداد

روحانی : الشعب الایرانی قرر ان یتحرر بعد قرون من سطوة الاستبداد

حركة النجباء تحذر امريكا في حال عدم سحب قواتها من العراق

حركة النجباء تحذر امريكا في حال عدم سحب قواتها من العراق

ظريف: ليس بامكان احد ان يحدد لايران قدراتها الدفاعية

ظريف: ليس بامكان احد ان يحدد لايران قدراتها الدفاعية

أحدث الأخبار

قائد قاعدة الشهيد حسيني الجوية: نحن علي أهبة الإستعداد بالتناسب مع حجم التهديدات

قائد قاعدة الشهيد حسيني الجوية: نحن علي أهبة الإستعداد بالتناسب مع حجم التهديدات

وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره الايراني في طهران

وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره الايراني في طهران

آية الله تسخيري: الإمام الراحل (قده) قد أحيا الأمل بمستقبل الحكومة الإسلامية في نفوس العالمين

آية الله تسخيري: الإمام الراحل (قده) قد أحيا الأمل بمستقبل الحكومة الإسلامية في نفوس العالمين

كالين: من الممكن عقد قمة ثلاثية بين رؤساء تركيا وروسيا وإيران في سوتشي

كالين: من الممكن عقد قمة ثلاثية بين رؤساء تركيا وروسيا وإيران في سوتشي

ضبط طن من المخدرات في محافظة هرمزغان

ضبط طن من المخدرات في محافظة هرمزغان

موضوعات مرتبط