المرجعية الدينية في العراق توجه نداء للحشد الشعبي

طهران/ 7 شباط/ فبراير/ ارنا - وجهت المرجعية الدينية في العراق، الاربعاء، نداء الي مقاتلي الحشد الشعبي، فيما اشادت بخوضهم الصفحات الأخيرة للقضاء علي الجماعات الإجرامية.

وقال ممثل المرجعية عبد المهدي الكربلائي في نداء وجهه عبر الجهاز اللاسلكي الي عناصر الحشد الشعبي ، 'انتم المجاهدون في ساحات القتال تخوضون الصفحات الاخيرة للقضاء علي الجماعات الاجرامية التي تريد النيل من شعب العراق وامنه'.
واضاف 'لقد رفعتم رأس العراق عاليا وأنتم تخوضون الصفحات الأخيرة للقضاء علي الجماعات الإجرامية'.
و أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الاربعاء، عن انطلاق عمليات تأمين وتطهير مناطق شرق قضاء الطوز في محافظة صلاح الدين، مبينة أن العمليات جاءت للقضاء علي الخارجين عن القانون.
وقال اعلام الحشد الشعبي في بيان، إن 'ثمانية ألوية من الحشد الشعبي والجيش العراقي والرد السريع وعمليات صلاح الدين وباسناد جوي من طيران الجيش انطلقوا، صباح اليوم، بعمليات تامين وتطهير مناطق شرق قضاء طوزخورماتو'.
واضاف إعلام الحشد، أن 'القوات انطلقت من خمسة محاور من شمال وجنوب القضاء'، مبيناً أن 'العمليات جاءت للقضاء علي المجاميع الخارجة عن القانون وبقايا فلول 'داعش' و إنهاء استهداف قضاء الطوز وتأمين الطريق الرابط بين بغداد وكركوك بشكل كامل'.
وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي، قد كشف أمس الثلاثاء، عن دعم جهات وصفها بـ'الانفصالية' تقف خلف تنظيم الرايات البيض، مبيناً أن عناصر بتنظيم 'داعش' منخرطين في هذا التنظيم، فيما أكد وضع خطة أمنية 'محكمة' للقضاء عليه.
يذكر أن تنظيم الرايات البيض ظهر في محافظة صلاح الدين وتحديدا قضاء طوزخرماتو ويقدر عدد عناصره بين 500 – 1500 مسلح، ويستهدف المواطنين من خلال القصف بقنابل الهاون، أدت إلي نزوح 50 ألف شخص من القضاء، ويؤكد مختصون أن التنظيم يشبه تنظيم 'داعش'.
المصدر: وكالات
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المرجعية الدينية في العراق توجه نداء للحشد الشعبي

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