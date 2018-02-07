فيديو يحاكي قصف 'حزب الله' لإسرائيل

طهران/ 7 شباط/ فبراير/ ارنا - وجه الإعلام الحربي التابع لـ'حزب الله'، مساء أمس الثلاثاء، رسالة مصورة، ردًا علي تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور لبيرمان، بشأن تبعية بلوك 9 للغاز الواقع في المياه الإقليمية اللبنانية.

وقال الإعلام الحربي عبر صفحته علي 'الفيسبوك': 'إجماع لبناني علي حق لبنان في ثرواته النفطية والمقاومة تؤكد أنها لن تفرط بها'، كما نشر عدة صور تظهر بوضوح رسالة المقاومة للاحتلال الإسرائيلي بحق لبنان في ملكية البلوك رقم 9، وجاء فيها 'لن نفرط ولن نضيّع ولن نتسامح بأي حق من حقوق لبنان في مياهه الإقليمية ولا في ثروته النفطية، مهما تكن الضغوط والمخاوف'.
وتحت عنوان: 'أيها الصهاينة ستمس منشآتكم'، عرض الإعلام الحربي، مشاهد لمنشآت نفطية تديرها إسرائيل في مياه البحر المتوسط، يتخللها مشاهد لصواريخ أرض بحر يمتلكها الحزب، في إشارة إلي قدرته علي استهدافها.
واستحضر الفيديو خطابا سابقا للأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، ألقاه عام 2011، قال فيه إن 'من يمس المنشآت المستقبلية للنفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية، فستمس منشآته، وهو يعلم أن لبنان قادر علي ذلك'.
وكان لبيرمان وصف، نهاية الشهر الماضي، إعلان لبنان مناقصة بشأن بلوك الغاز رقم 9 بـ'تحد سافر وتصرف استفزازي يخالف جميع القواعد والبروتوكولات'، معتبرا أن البلوك المذكور، الخاص بالغاز البحري في المتوسط والواقع علي الحدود تعود ملكيته لإسرائيل وليس لبنان 'بكل المقاييس'.
كما اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان حول 'بلوك 9' للغاز في البحر المتوسط تهديد للبنان، وسيادته علي مياهه الإقليمية.
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