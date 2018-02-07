تصدينا لعدة صواريخ أطلقها الطيران الصهيوني من الأراضي اللبنانية باتجاه أحد مواقعنا العسكرية بريف دمشق

وقالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في بيان:” إن طيران العدو الإسرائيلي أقدم في الساعة 42و3 من صباح اليوم علي إطلاق عدة صواريخ من داخل الأراضي اللبنانية علي أحد مواقعنا العسكرية بريف دمشق وتصدت له وسائط دفاعنا الجوي ودمرت معظم الصواريخ.

وأشارت القيادة العامة للجيش في بيانها إلي أن هذا العدوان السافر يأتي في إطار المحاولات اليائسة والمتكررة لرفع معنويات التنظيمات الإرهابية التي تتهاوي تحت ضربات قواتنا المسلحة والقوات الرديفة والحليفة في جميع المناطق ولتشجيع الإرهابيين أدوات العدو الإسرائيلي علي الاستمرار في اعتداءاتهم علي المدنيين ولا سيما في دمشق وريفها.

وأكدت القيادة العامة للجيش جاهزية قواتنا المسلحة للتصدي لأي اعتداء وإحباطه ومواصلة حربها علي الإرهاب حتي القضاء عليه وإعادة الأمن والاستقرار إلي جميع الأراضي السورية.

وحملت العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التداعيات والعواقب الخطيرة لمغامراته العدوانية المتكررة وغير المحسوبة.

وكانت وسائط الدفاع الجوي في الجيش تصدت في التاسع من كانون الثاني الماضي لثلاثة اعتداءات متتالية لكيان الاحتلال الإسرائيلي علي مواقع بريف دمشق وأصابت إحدي طائراته وأسقطت عددا من الصواريخ.

وتؤكد عشرات التقارير الميدانية والاستخباراتية الارتباط الوثيق بين كيان العدو الإسرائيلي والتنظيمات الإرهابية في سورية حيث تم العثور داخل أوكارها في العديد من المناطق بأرياف دمشق وحمص ودير الزور علي أسلحة إسرائيلية الصنع إضافة إلي تدخله المباشر أكثر من مرة لدعمها بعد الخسائر الكبيرة التي تتكبدها علي يد الجيش في حربه علي الإرهاب.

المصدر: القيادة العامة للجيش السوري

انتهي** 2344

