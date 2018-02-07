السيد عمار الحكيم: المعركة مع الارهاب لم تنته بعد والانتخابات القادمة ستكون مفصلية

ونقل بيان لمكتبه ،الثلاثاء ، تأكيد السيد عمار الحكيم خلال لقائه جمعا من القيادات والكفاءات الشبابية علي ان 'تحقيق النجاح في اختيار الفريق القادر علي بناء الدولة القوية يعتبر نصرا مكملا لانتصاراتنا العسكرية والسياسية والمجتمعية' .

واضاف الحكيم، ان 'المعركة مع الارهاب لم تنته بعد ، حيث تحتاج الي المزيد من الجهد الاستخباري والامني والتوعوي وكذلك الخدمي وتوفير الفرص والاجواء الملائمة للعيش الكريم لأبناء شعبنا' .

واشار الي ان 'تيار الحكمة انطلق ليلبي احتياجات المرحلة ومن ابرز سماته تمكين الشباب والمرأة ولديه الرؤية الواضحة لبناء دولة قوية' .

وشدد الحكيم علي 'ضرورة التنافس وفق البرامج الانتخابية والابتعاد عن لغة التسقيط والتشويه' .

ودعا المواطن العراقي الي 'انتخاب الاصلح واختيار القادرين علي اخراجِ العراق من أزماته الراهنة وتمكينه من الانتصار في التحدي الرابع ، تحدي بناء الدولة ليكون تتويجا للانتصارات السياسية والعسكرية والمجتمعية' .

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