السيد عمار الحكيم: المعركة مع الارهاب لم تنته بعد والانتخابات القادمة ستكون مفصلية

بغداد / 7 شباط / فبراير / ارنا - اكد رئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم ان المعركة مع الارهاب لم تنته بعد وتحتاج الي المزيد من الجهد، وان الانتخابات العراقية القادمة ستكون مفصلية لتنقل العراق من حالة اللااستقرار الي الاستقرار وترسيخِ الديمقراطية .

ونقل بيان لمكتبه ،الثلاثاء ، تأكيد السيد عمار الحكيم خلال لقائه جمعا من القيادات والكفاءات الشبابية علي ان 'تحقيق النجاح في اختيار الفريق القادر علي بناء الدولة القوية يعتبر نصرا مكملا لانتصاراتنا العسكرية والسياسية والمجتمعية' .
واضاف الحكيم، ان 'المعركة مع الارهاب لم تنته بعد ، حيث تحتاج الي المزيد من الجهد الاستخباري والامني والتوعوي وكذلك الخدمي وتوفير الفرص والاجواء الملائمة للعيش الكريم لأبناء شعبنا' .
واشار الي ان 'تيار الحكمة انطلق ليلبي احتياجات المرحلة ومن ابرز سماته تمكين الشباب والمرأة ولديه الرؤية الواضحة لبناء دولة قوية' .
وشدد الحكيم علي 'ضرورة التنافس وفق البرامج الانتخابية والابتعاد عن لغة التسقيط والتشويه' .
ودعا المواطن العراقي الي 'انتخاب الاصلح واختيار القادرين علي اخراجِ العراق من أزماته الراهنة وتمكينه من الانتصار في التحدي الرابع ، تحدي بناء الدولة ليكون تتويجا للانتصارات السياسية والعسكرية والمجتمعية' .
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العراق

تيار الحكمة

مكافحة الارهاب

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السيد عمار الحكيم: المعركة مع الارهاب لم تنته بعد والانتخابات القادمة ستكون مفصلية

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