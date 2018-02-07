حركة النجباء تحذر امريكا في حال عدم سحب قواتها من العراق

وقال المتحدث باسم حركة النجباء ابو وارث الموسوي لوسائل اعلام محلية، الثلاثاء ، انه 'في حال رفض الجانب الاميركي الانسحاب، فسيكون رد (النجباء) هو البندقية'، وكما قاتلنا من أجل السيادة العراقية والحفاظ علي العملية السياسية، فسوف نعيد الكرة علي القوات الاجنبية اذا أقروا بالاحتلال ورفضوا الانسحاب' .

واضاف، ان 'علي الحكومة العراقية ووزارة الخارجية ان تتخذ الموقف الوطني المنسجم مع الاهداف والسيادة الوطنية وان تضع حدا لهذه المواقف والتصريحات المستفزة من قبل الجانب الاميركي' .

وتابع، ان 'التصريحات الاميركية الوقحة تصدر في كل يوم، وكأن العراق اصبح جزءا من المحور الاميركي او احدي الولايات الاميركية، وهذا غير مقبول ولن نسمح به اطلاقا' .

ودعا، الحكومة العراقية الي ان 'يكون لها رد وموقف حازم علي تصريحات البنتاغون، الرافضة للانسحاب'، مشددا علي ان 'حركة النجباء حتي هذه اللحظة لم تخلع رداء الوطنية عن الحكومة العراقية، ومازالت الحكومة العراقية مواقفها وطنية' .

وطالب الموسوي، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بأن 'يبعث رسائل اطمئنان الي الشعب العراقي بشأن اخراج القوات الاجنبية والاميركية من العراق' .

يذكر ان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قد اعلن خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي الذي عقده، الثلاثاء، عن وجود خطة حكومية اعدت للتخفيض من عدد قوات التحالف الدولي المتواجدة علي الاراضي العراقية، بشكل تدريجي، لكنه اكد ان العراق لايزال بحاجة الي الجهد الجوي للتحالف الدولي .

وكانت وزارة الدفاع الأميركية، اكدت، الاثنين، عدم نيتها سحب قواتها من العراق قريبا، فيما كشفت عن اتفاق اميركي عراقي يقضي بتحويل مهام تلك القوات لتدريب وحدات الجيش العراقي ورفع جهوزيته لمحاربة الارهاب .

فيما اعلن المتحدث باسم (البنتاغون) الميجور ادريان رانكين جالاوي، الثلاثاء، عن ان التحالف الدولي لمحاربة (داعش)، لم يعد بحاجة لابقاء وحداته المدفعية في العراق الا أنه سيواصل تواجده بالتنسيق مع الحكومة العراقية وفقا للأوضاع علي الارض .

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