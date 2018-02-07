لاريجاني: التعاون المشترك بين ايران وروسيا اثمر عن نتائج ايجابية في المنطقة

وخلال استقباله في طهران الثلاثاء المبعوث الخاص لمجلس الدوما الروسي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في الدوما ليونيد سلوتسكي، قال لاريجاني، ان من الضروري مواصلة التعاون بين ايران وروسيا لتحقيق المزيد من المنجزات.

يتبع ** 2342

