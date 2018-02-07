لاريجاني: التعاون المشترك بين ايران وروسيا اثمر عن نتائج ايجابية في المنطقة

طهران / 7 شباط / فبراير /ارنا-اكد رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني بان التعاون المشترك بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا قد اثمر عن نتائج ايجابية في المنطقة خاصة فيما يتعلق بمسيرة الحل السياسي في سوريا ومعالجة ازمات المنطقة.
وخلال استقباله في طهران الثلاثاء المبعوث الخاص لمجلس الدوما الروسي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في الدوما ليونيد سلوتسكي، قال لاريجاني، ان من الضروري مواصلة التعاون بين ايران وروسيا لتحقيق المزيد من المنجزات.يتبع ** 2342
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