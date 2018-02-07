امير عبداللهيان: الاتحاد البرلماني الاسلامي يدعم القدس بحزم

طهران / 7 شباط / فبراير /ارنا-اكد امين عام المؤتمر الدولي لدعم فلسطين حسين امير عبداللهيان، دعم اتحاد البرلمان الاسلامي بحزم لقضية فلسطين والقدس في المؤتمر الذي عقد في طهران اخيرا بمشاركة رؤساء برلمانات الدول الاسلامية الاعضاء.
جاء ذلك في تصريح ادلي به امير عبداللهيان المساعد الخاص لرئيس مجلس الشوري الاسلامي في الشؤون الدولية خلال استقباله في طهران الثلاثاء ممثل 'حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين' بطهران ناصر ابوشريف.يتبع ** 2342
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امير عبداللهيان
ناصر ابوشريف
القدس
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