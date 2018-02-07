امير عبداللهيان: الاتحاد البرلماني الاسلامي يدعم القدس بحزم

جاء ذلك في تصريح ادلي به امير عبداللهيان المساعد الخاص لرئيس مجلس الشوري الاسلامي في الشؤون الدولية خلال استقباله في طهران الثلاثاء ممثل 'حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين' بطهران ناصر ابوشريف.

يتبع ** 2342

