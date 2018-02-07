حزب الله يدين جريمة قتل الشهيد جرار ويؤكد أن عمليات المقاومة والانتفاضة هي بشائر النصر القادم

قال حزب الله إن “قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها علي الشعب الفلسطيني الصامد المتمسك بحقه في العيش علي أرضه بحرية وكرامة، وقد قامت قوة صهيونية معززة بالمروحيات صباح اليوم في محاصرة المجاهد أحمد جرار في أحد المنازل في محافظة جنين والذي ارتفع شهيداً بعد مواجهة بطولية مع قوات العدو الخاصة”.

ودان حزب الله في بيان “بشدة هذه الجريمة البشعة التي ارتكبها جنود الاحتلال بحق مقاوم شريف”. وبارك “لأسرة الشهيد وللأخوة في حركة حماس ولشعبنا الفلسطيني شهادة هذا المجاهد البطل، الذي برهن كما رفاقه الشهداء الذين سقطوا علي هذه الدرب عن روحية جهادية حقيقية متجذرة لن تهدأ حتي التحرير الكامل.”

وأكد الحزب في بيانه أن “عمليات المقاومة المستمرة وانتفاضة الشعب الفلسطيني المتواصلة في كل المدن والمحافظات وسيل دماء الشهداء الذي روي الأرض الطاهرة هي بشائر النصر القادم بإذن الله”.

ولفت إلي أن “دماء الشهيد جرار تستصرخ كل الضمائر الحية في عالمنا العربي والإسلامي وتدعو الجميع لمؤازرة الشعب الفلسطيني في مقاومته وانتفاضته ونصرته وتقديم كل أشكال الدعم الممكن له.”

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