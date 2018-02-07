رجال الاعمال الفلسطينيون يوقفون ادخال المنتجات والبضائع للقطاع ليوم واحد

وجاء الاحتجاج من رجال الأعمال الفلسطينيين للتحذير من الانهيار الوشيك للأوضاع الأقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة وارتفاع نسب الفقر والبطالة .

وقال نقيب المقاولين في غزة المهندس علاج الاعرج , ان جميع مناحي الحياة في قطاع غزة تعيش أوضاعا كارثية نتيجة اشتداد الحصار مما انعكس سلبا علي الوضع الاقتصادي لتصبح القدرة الشرائية ليست للمواطن بل للتجار والمقاولين ورجال الأعمال معدومة في هذه الفترة.

وأكد الاعرج في حديث لمراسل 'ارنا' ان جميع التجار الفلسطينيين ورجال الاعمال ملاحقون قضائيا بسبب ضعف القوة الشرائية لدي المواطن الذي لا يستطيع أن يدفع لتاجر التجزئة الذي أيضا لا يمتلك السيولة لدفعها لتجار الجملة والموردين.

وتوجه نقيب المقاولين برسالة للعالم العربي وللسلطة والحكومة الفلسطينية أن تقف عند مسؤولياتها تجاه تجار قطاع غزة والتدخل الفوري لانقاذ غزة من تزايد الأوضاع سوءا أكثر مما عليه .

ونفذ سائقو الشاحنات العاملون في معبر كرم ابو سالم وهو المعبر الوحيد لادخال البضائع لقطاع غزة اضرابا عن العمل وخرجوا في مسيرة طافت شوارع غزة وهم يطلقون ابواق سيارتاتهم.

ومن جانبه , قال المحلل الاقتصادي , ماهر الطباع , أنه لسوء الاوضاع الاقتصادية والمعيشية المتزايدة في قطاع غزة خرجت مؤسسات القطاع الخاص بمسيرة احتجاجية غاضبة ازاء تردي الاوضاع و وقف التنسيق لادخال الشاحنات من اسرائيل لغزة ليوم واحد .

ويري المحلل انه بهذا الاحتجاج يحاول الفلسطينييون ايصال رسالة غضب للاحتلال تجاه اجراءاته وسياساته المتبعة علي معبر كرم أبو سالم وتحكمه بمنع ادخال العديد من السلع والبضائع الي غزة ومنع تسويقها للضفة وللخارج .

ويحذر الطباع من انهيار كبير يدخل قطاع غزة بعد دخولها حالة الرمق الأخير من الموت السريري جراء اشتداد الحصار والأوضاع .

وطالب الطباع , المجتمع الدولي وكافة المسؤولين الي الوقف بجانب الفقراء والطبقة الكادحة في قطاع غزة والتدخل لانهاء هذا الانهيار والحصار.

وتمنع سلطات الاحتلال الصهيوني تصدير كثير من منتجات قطاع غزة اضافة لمنعها ادخال اية مواد ثنائية الاستخدام.

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